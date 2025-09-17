Akdeniz göçmenlere mezar oldu!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 14 Eylül’de Libya açıklarında meydana gelen göç faciasına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli X platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Sudanlı göçmenleri taşıyan bir teknede çıkan yangında büyük kayıp yaşandığı belirtildi.

IOM açıklamasında, “75 Sudanlı göçmeni taşıyan bir teknenin Libya açıklarında alev alması sonucu yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. En az 50 kişi hayatını kaybetti, 24 kişiye ise hayat kurtarıcı tıbbi bakım sağlandı” ifadeleri yer aldı. Örgüt, benzer deniz facialarının önlenmesi için “acil eylem” çağrısı yaptı.

ORTA AKDENİZ’DE KAYIP VE GÖÇ VERİLERİ

IOM verilerine göre, yılbaşından 13 Eylül’e kadar Orta Akdeniz’de 876 düzensiz göçmen kayboldu. İtalya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ise yılın başından 16 Eylül’e kadar 48 bin 801 düzensiz göçmen deniz yoluyla ülkeye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 44 bin 768 olarak kaydedilmişti.

ORTA AKDENİZ GÜZERGAHI: EN TEHLİKELİ ROTA

Avrupa’ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasındaki Orta Akdeniz güzergahı, en yoğun kullanılan ve en tehlikeli rotalardan biri olmaya devam ediyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan göçmenlerin yardım çağrılarına çoğu zaman Avrupa devletlerinden ziyade Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) karşılık veriyor. Ancak İtalya’da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, 2023’ten itibaren STK gemilerinin kurtarma faaliyetlerini kısıtlayan düzenlemeleri nedeniyle bu operasyonlar giderek zorlaşıyor.

Avrupa’ya ulaşmayı başaran göçmenlerin ilk ayak bastığı yer ise çoğunlukla İtalya’nın Kuzey Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, kapasitesinin üzerinde yolcu alan teknelerde alabora olma riski, havasızlık, susuzluk ve egzoz gazı zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yüzlerce göçmen Akdeniz’de yaşamını yitiriyor.