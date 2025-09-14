Akbelen direnişinin sembolü Zehra Nine hayatını kaybetti
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda maden işletmesine karşı verilen direnişin sembol isimlerinden İkizköylü Zehra Yıldırım (Zehra Nine) yaşamını yitirdi.
"TOPRAĞIMIZI SUYUMUZU BIRAKMAYACAĞIZ"
Çam ağaçlarına sarıldığı fotoğrafla hafızalara kazınan 88 yaşındaki Zehra Nine, aylardır köylülerle birlikte orman ve zeytinliklerin korunması için mücadele ediyordu. “Toprağımızı, suyumuzu bırakmayacağız” sözleriyle direnişin simgesi haline gelen Yıldırım’ın ölümü, bölge halkında büyük üzüntü yarattı.
KÖYLÜLER ADINI YAŞATACAK
Köylüler, Zehra Nine’nin mücadelesinin Akbelen’de süreceğini belirterek, onun adını yaşatacaklarını söyledi.
Akbelen direnişi için açılan sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK!
Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor!
Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız.