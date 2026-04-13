Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bir akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halime Aki yaşamını yitirdi.

TARLAYA DEVRİLDİ

Kaza, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Halime Aki yönetimindeki 34 ELS 883 plakalı otomobil, İbrahim A. idaresindeki 34 ETH 675 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrilerek durabildi.

HASTANEDE ACI HABER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü Halime Aki, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aki, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Marmaray'dan bir ayda dördüncü 'üzücü olay' açıklaması

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Akaryakıt tankerinin sürücüsü İbrahim A., ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)