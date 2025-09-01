Akademisyenlerin giremediği üniversiteye katil nasıl elini kolunu sallayarak girdi? Boğaziçi'nden açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 30 Ağustos akşamı yaşanan cinayet Türkiye gündemine oturdu. Burada bir kafede çalışan 15 yaşındaki Hilal Özdemir, 20 yaşındaki Ayberk Kurutuluş tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil daha sonra aynı silahla intihar etti.

Yaşanan olayın ardından yapılan araştırmalar neticesinde katil Ayber Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydı oldığı ortaya çıktı. Özellikle sosyal medyada 24 suç kaydı olan birinin nasıl dışarıda rahatça dolaşabildiği tartışıldı. Ayrıca akademisyenlerinin bile rektörü tarafından yasaklandıkları gerekçesiyle kapıdan çevrildiği Boğaziçi Üniversitesi'ne katil nasıl rahatça girebildiği de tartışılan bir başka konu oldu.

"OKULLA ALAKALI DEĞİL"

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cinayetin üniversite ile alakası olmayan bir etkinlik sırasında işlendiği ifade edildi. Açıklamada "Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.

"GÜVENLİĞİN ÜST ARAMA YETKİSİ YOK"

Katil Ayberk Kurtuluş'un etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampüse girdiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam iş birliği içindedir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesidir. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler titizlikle değerlendirilecektir."