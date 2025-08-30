Ailesiyle tartışan genç evi ateşe verdi!
Muğla Fethiye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.Y., ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.
Muğla'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.
AİLESİNE KIZIP EVİ YAKTI
Fethiye Cumhuriyet Mahallesi'nde H.Y. ile ailesi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen H.Y., ailesine kızarak evi ateşe verdi. Yangın çevredekileri paniğe sürüklerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından H.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak:AA