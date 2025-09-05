Aileleri parçalayan 'resen' atamalar! Öğretmenlere 'kilometre' zulmü

Eğitim-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, norm fazlası öğretmenlerin resen atanması ve branş dışı görevlendirilmesine tepki gösterdi.

Şubeler adına açıklamayı yapan Eğitim-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Mustafa Gök, “Milli Eğitim Bakanlığı’nda adaletsizlik ve keyfiyet kural haline gelmiştir. 'Norm fazlası' bahanesiyle yapılan resen atamalar, öğretmenlerimizin mesleki ve insani haklarını yok sayan açık bir sürgün politikasıdır. Yusuf Tekin döneminde MEB, öğretmeni koruyan değil cezalandıran bir kuruma dönüşmüştür. Normlar güncellenmemekte, Talim Terbiye Kurulu’nun daralttığı alanlar ve okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılan seçmeli dersler nedeniyle; bilişimden görsel sanatlara, müzikten felsefeye, matematikten daha birçok alana kadar ders saatleri azaltılmış, iş bilmez idarecilerin kararlarıyla yüzlerce öğretmen norm fazlası durumuna düşürülmüştür” ifadelerini kullandı.

"İŞRE AKP'NİN 'AİLE YILI'"

Foça’dan Kiraz’a yapılan resen atamayı örnek gösteren Gök, şöyle devam etti:

”Foça’da çalışan bir arkadaşımız Kiraz’a resen atanmış olup 2 ilçenin arası 208 kilometre ve araçla 3 saatten daha fazla sürmektedir. Yine Foça ilçesinden neredeyse tamamı asker eşi olan öğretmenlerimiz Kınık, Aliağa gibi ilçelere resen atanmış, bu ilçeler arası mesafe de günlük gidiş geliş yapılamayacak kadar uzaktır. İşte AKP’nin 'Aile Yılı. Sözde aileyi kutsuyorlar, gerçekte aileleri parçalıyorlar. Üstelik, 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen norm fazlası atamalarda mevzuatta yeri olmayan ‘ilçe grubu’ uygulamasına gidilmiştir. Birbirinden uzak ve ulaşımı imkânsız ilçeler aynı grup içine alınarak öğretmenlerimiz yüzlerce kilometrelik mesafelere zorunlu olarak gönderilmiştir. Bu hukuki zeminden yoksun uygulama sonucunda aile bütünlükleri zedelenmiş, ciddi mağduriyetler doğmuştur. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) 6. maddesi açıkça öğretmenlere il içinde tercih hakkı tanınmadan resen atama yapılamayacağını söylerken, Bakanlık hukuku çiğnemiştir. Dahası, ÖMK’nın 7. maddesinde düzenlenen yönetmelik hâlen yayımlanmamışken, sözleşmeli öğretmenlerin yönetmeliği esas alınarak kadrolu öğretmenlerin resen atanması, tamamen hukuksuzdur. Daha önce de benzer hukuksuzluklarda Danıştay, Eğitim-İş’in açtığı davalarla yürütmeyi durdurmuş ve atamaları iptal etmiştir. Kasım 2024 sürecinde kazanılan davalar bunun en açık örneğidir. Nisan 2025 ve sonrasında yapılan düzenlemelere karşı da dava açılmıştır. Bugün de aynı şekilde kılavuza dava açılmış, ilçe grupları davamız sürmektedir. Ayrıca mağdur öğretmenlerimizin açtığı bireysel davalar da devam etmektedir. Norm güncellemesi yapılmadan yapılan atamalar, sıra tayin sisteminin amacını boşa çıkarmış; aynı branşlarda tekrar norm fazlası yaratmış ve öğretmen ihtiyacını doğurmuştur. Yani MEB’in plansızlığı yalnızca öğretmenleri değil, eğitim sistemini de çıkmaza sürüklemiştir."

"EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Norm fazlası öğretmenlerin önemli bir bölümünün isteği ve branşı dikkate alınmaksızın, branşı ve kademesi dışında resen görevlendirildiğini belirten Gök, “Lise İngilizce öğretmeni özel eğitim anaokuluna, lise tarih öğretmeni ilkokul özel eğitim sınıfına, lise Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ise ilkokul destek eğitimine gönderilmiştir. Bu uygulamalar, öğretmenlik mesleğinin uzmanlık alanlarını yok saymakta, mesleki itibarı zedelemekte ve eğitimin niteliğini düşürmektedir” dedi.

Gök, Eğitim- İş'in taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Hukuka aykırı resen atamalar ve alan dışı görevlendirmeler derhal durdurulmalıdır. Norm fazlası durumlar yeniden gözden geçirilmeli, norm güncellemeleri ivedilikle yapılmalıdır. Aile bütünlüğünü bozan uygulamalara son verilmeli, öğretmenlerin insani ve mesleki hakları korunmalıdır. Eğitim sistemini çıkmaza sokan plansızlıklar giderilmelidir.”