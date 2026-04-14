Aile apartmanındaki yasak aşk skandalı! Kocasıyla eltisini basınca sosyal medya sallandı!

Bir yaşam koçunun paylaştığı danışan hikayesi, sosyal medyayı yıktı. Bir kadın, evliliğinin başında eşiyle mutlu olduklarını aile apartmanına taşındıktan sonra her şeyin değiştiğini anlattı. Aile apartmanında alt kattaki eşinin kardeşi ve eltisi yaşarken, kayınbabanın vefatı sonrası aile içi temas daha da arttı. İki gelin sık sık bir araya gelip kayınvalidesine yardıma giderek destek oluyordu.

EŞİ İLE ELTİSİ ARASINDAKİ SAMİMİYETİ DİKKATİNDEN KAÇMADI

Kadın, gel zaman git zaman yedikleri yemekte eşi ile eltisi arasındaki samimiyetin dikkatini çektiğini ancak bunu konduramadığını aktardı. Her ne kadar bu ihtimalden şüphe duysa da aile düzenini bozmak istemediğini belirtti.

HER ŞEYİN DEĞİŞTİĞİ O GÜN: YATAK ODASINDAN GELEN SESLER DÜNYASINI YIKTI

Birgün alışverişe çıkan kadın, kısa süre sonra cüzdanını unuttuğunu fark ederek eve geri döndü. Kapıyı açtığında yatak odasından gelen sesler üzerine odaya yöneldi ve hayatının şokunu yaşadı. Kadın, eşini eltisiyle birlikte yakaladı.

BİR AİLENİN YOK OLUŞU DEDİ

Yaşananlar kısa sürede büyüyerek mahalleye yayıldı. Büyük tartışmaların ardından çift, açılan dava sonucunda tek celsede boşandı. Yaşam koçu sosyal medya hesabından çektiği video ile bu olayı 'bir ailenin yok oluşu' sözleriyle anlattı.