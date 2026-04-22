Ahmet Telli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Yazar ve şair Ahmet Telli, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Telli’nin, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumunun yeniden stabil hale geldiği öğrenildi. İlke TV’de yer alan habere göre, Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer, Ahmet Telli’nin sağlık durumunun düzeldiğini ve hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Özer, Ahmet Telli’nin evinde dinlendiğini ve tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirtti.

Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEVRİMCİ 78’LİLER VE BISED'DEN AÇIKLAMA

Devrimci 78’liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BISED), Ahmet Telli’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, Telli’nin sağlık sürecinin olumlu yönde ilerlediği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Yayımlanan açıklamada, “Şair Ahmet Telli’nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde doktor kontrolünde düzenli olarak yürütüldüğünü, genel durumunun iyileşme yönünde ilerlediğini belirtmek isteriz.

Rutin tedavi sürecinin uzun bir zaman dilimine yayılacağı öngörülmektedir. Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve dayanışmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu özellikle ifade etmek isteriz.

Ahmet Telli, okurlarına, dostlarına ve kendisini soran herkese selam ve sevgilerini iletmektedir.

Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve ilettiğiniz iyi dilekle riçin ailesi ve kurumlarımız adına teşekkür ederiz.

Sağlık durumuna ilişkin gerekli bilgilendirmeler kurumlarımız tarafından yapılmaya devam edecektir. Saygılarımızla”

Ahmet Telli’nin hastaneden taburcu edilmesi, yakın çevresi, sevenleri ve dostları tarafından sevinçle karşılandı.