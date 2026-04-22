Ahmet Telli'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Bilkent Hastanesi’nde tedavi altında bulunan şair ve yazar Ahmet Telli, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte taburcu edildi.

Yazar ve şair Ahmet Telli, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Telli’nin, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumunun yeniden stabil hale geldiği öğrenildi.

Bu da oldu işte': Şair Ahmet Telli, Dünya Şiir Günü'nde yargılanıyor - Diken

İlke TV’de yer alan habere göre, Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer, Ahmet Telli’nin sağlık durumunun düzeldiğini ve hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Özer, Ahmet Telli’nin evinde dinlendiğini ve tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirtti.

DEVRİMCİ 78’LİLER VE BISED'DEN AÇIKLAMA

Devrimci 78’liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BISED), Ahmet Telli’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede, Telli’nin sağlık sürecinin olumlu yönde ilerlediği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Yayımlanan açıklamada, “Şair Ahmet Telli’nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde doktor kontrolünde düzenli olarak yürütüldüğünü, genel durumunun iyileşme yönünde ilerlediğini belirtmek isteriz.

Rutin tedavi sürecinin uzun bir zaman dilimine yayılacağı öngörülmektedir. Bu süreçte gösterdiğiniz destek ve dayanışmanın kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu özellikle ifade etmek isteriz.

Ahmet Telli, okurlarına, dostlarına ve kendisini soran herkese selam ve sevgilerini iletmektedir.

Bu süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve ilettiğiniz iyi dilekle riçin ailesi ve kurumlarımız adına teşekkür ederiz.

Sağlık durumuna ilişkin gerekli bilgilendirmeler kurumlarımız tarafından yapılmaya devam edecektir. Saygılarımızla”

Ahmet Telli’nin hastaneden taburcu edilmesi, yakın çevresi, sevenleri ve dostları tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Türkiye
Bedelli askerliğe gelmesi beklenen zam dudak uçuklattı
Bedelli askerliğe gelmesi beklenen zam dudak uçuklattı
Seyahat azaldı, maliyet zirve yaptı: Harcamalar 555 milyar lirayı buldu
Seyahat azaldı, maliyet zirve yaptı: Harcamalar 555 milyar lirayı buldu
Okullarda 37 kişi öldükten sonra Bakan Tekin'den 'tedbir' açıklaması
Okullarda 37 kişi öldükten sonra Bakan Tekin'den 'tedbir' açıklaması