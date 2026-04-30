Ağrı'da KYK yurdunda alarm: Yayılan koku bir öğrenciyi hastanelik etti

Ağrı merkezde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yayılan yoğun koku, öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

MA’nın aktardığı bilgilere göre, katlarda hissedilen ve “boğazı yakan” keskin koku nedeniyle bazı öğrenciler fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirilirken, yurt binası tedbir amacıyla tahliye edilerek öğrenciler dışarı çıkarıldı.

ÖĞRENCİLER GAZDAN ETKİLENDİ

Kokudan etkilendiği belirtilen öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca 3-4 öğrencinin daha etkilendiği öğrenildi.

Öte yandan, yurt yönetiminin olayla ilgili sessiz kalması dikkat çekti. Öğrenciler, güvenlik görevlilerinin kendilerine “Bu doğalgaz değil, farklı bir kimyasal. İçeride tehlike yok, geri girebilirsiniz” şeklinde açıklama yaptığını ve binaya dönmeleri yönünde baskı kurulduğunu iddia edildi.

Öğrenciler, sızıntının kaynağına ilişkin yetkililerden hâlâ net bir açıklama yapılmadığını ifade etti.