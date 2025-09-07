Afet toplanma alanı satışa çıkarıldı: Yurttaşların tepkisi büyüyor

Vakıflar Genel Müdrülüğü tarafından İstanbul Kadıköy Cafer Mahallesi'nde, afet toplanma alanının da yer aldığı 12 dönümlük alanın ihaleye açılmasına tepkiler gün geçtikçe artıyor.

Kadıköy'de bir araya gelen yurttaşların 'Ranta değil halka alan açın' sloganları attığı eylemine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ihalenin hukusuz olduğunu vurguladı.

YURTTAŞLAR RANTA KARŞI BİR ARAYA GELDİ

Kadıköy’ün Caferağa Mahallesi’nde bulunan afet toplanma alanı, Moda Bostanı, park ve sağlık birimlerini kapsayan 12 dönümlük alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmasına karşı yurttaşlar, belediye yöneticileri ve mahalle temsilcileri bir araya geldi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Tuba KARA'nın belirttiğine göre; “Mahalle bizim, rantçıya bırakmayız”, “Beton değil toplanma alanı”, “Ranta değil halka alan aç” sloganlarıyla yürüyüş yapan Kadıköylüler, ihalenin iptal edilmesini istedi.

Eyleme Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da destek verdi.

"KADIKÖY BELEDİYESİ OLARAK İHALENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK"

Eylemde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ihalenin hukuksuz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu anda bütün Caferağa kalktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleye tepki var. Etrafında bulunduğumuz 12 dönüm, yani Caferağa’nın en yoğun donatı alanından bahsediyoruz. Burada muhtarlık, aile sağlığı merkezi, 112 acil, çocuk parkı, halı saha, otopark, 135 bostan ve Moda Camii var. Burası hem arkeolojik hem de kentsel sit alanı. Yani çivi bile çakamayız. Plansız bir yerde ihaleye çıkamazsınız.

10 bin metrekarelik alanda 4 bloktan 80 dairelik bir proje yapmaya çalışıyorlar. Sosyal konut deseniz değil, ihtiyaca cevap verse yine değil. Çünkü bölgede zaten yoğun konut var. Vatandaşın kentsel dönüşüm ihtiyacını çözmek yerine tek donatı alanını imara açmaya çalışıyorlar.

Kadıköy Belediyesi olarak ihalenin iptali için dava açtık. Burası bağış yoluyla vakfa donatı alanı olarak kazandırılmış bir yer. İmar açılmak istenmesi bağış şartlarına da aykırıdır. Kültür Bakanı’na sesleniyorum: Lütfen Caferağa halkının sesini duysun. Bu ihaleden vazgeçilsin. Modanın yeşile ihtiyacı var.”

FİKİRTEPE'DE YAPILANLAR HATIRLATILDI

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, afet riskine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz 6.4’lük depremde evimizden çıktığımızda nereye gideceğimizi düşündük. Kadıköy’de nefes alınacak tek alan, bu 12 bin metrekarelik bostan ve park alanıdır. Siz burayı kapatırsanız insanlar nereye gidecek?

Fikirtepe’yi betona boğdunuz, Söğütçeşme’ye AVM diktiniz, Haydarpaşa’ya el koymak istiyorsunuz. Kadıköy’de tek isteğimiz çocuklarımızla parkında oynayabileceğimiz, bostanında üretim yapabileceğimiz boş ve yeşil alan. Bu nedenle mücadelemizi sürdüreceğiz.”

KADIKÖYLÜLER TEPKİLİ

Caferağa Mahallesi’nde yaşayan bir yurttaş, alanın geleceği için şunları söyledi:

“2014’te de benzer bir projeyi mahalle dayanışmasıyla durdurduk. Bu kez de durduracağız. Ama yalnızca ihaleyi engellemekle kalmamalıyız. Bu alan kamulaştırılmalı, yeşil alan ve afet toplanma alanı olarak korunmalıdır. Mahallemizin dayanışma gücüne güveniyoruz.”

"BURASI BİZİM, VAZGEÇMİYORUZ"

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı ise şunları kaydetti: