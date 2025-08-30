Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Çarkıpare Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 20 personel, 3 arazöz, bir söndürme helikopteri ve su ikmal aracı sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri yoğun çalışmalar sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı ve yangının yeniden alevlenmemesi için tedbirler alındı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, bölgedeki ormanlık alanın korunması için vatandaşların duyarlı olmasını ve herhangi bir ihbar durumunda yetkililere haber vermelerini istedi.