Adana'da devrilen kamyon karı kocayı ayırdı

Yayınlanma:
Adana’nın Karaisalı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyon kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak kurtulurken eşi ise hayatını kaybetti.

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı kurtuldu.

KONTROLDEN ÇIKTI ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Süleyman Şanlı'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyon, Hacımusalı Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler kamyonette bulunan iki kişiyi bulundukları yerden çıkararak müdahale etti.

Anca kazada, sürücünün eşi olduğu öğrenilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Süleyman Şanlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

