Adana'da çocuğa cinsel istismar iddiası: 69 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Adana'nın Kozan ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki F.D. tutuklandı.

Olay, Akdam Mahallesi Kösrelik mevkisinde ortaya çıktı. İddiaya göre, bir çocuk mahalle sakinlerine cinsel istismara uğradığını anlattı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheli F.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

