Adalet Bakanı Tunç'tan sınav açıklaması: Tarihi açıkladı

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Tunç, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

