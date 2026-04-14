Adacıklar yeşile büründü: Görenler Maldivler sanıyor

Yayınlanma:
Adıyaman’da Atatürk Barajı gölü içindeki yükseltiler ve küçük adacıklar, ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünerek etkileyici bir görünüm oluşturdu.

Adıyaman sınırları içerisinde yer alan Atatürk Baraj Gölü baharın gelişiyle birlikte adeta kabuk değiştirdi. Su seviyesinde yaşanan değişimler sonucunda göl havzasında çok sayıda küçük adacık meydana geldi. Doğanın canlanmasıyla yeşile bürünen bu kara parçaları bölgeye bambaşka bir kimlik kazandırdı.

BÖLGENİN YENİ YÜZÜ MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Baraj havzasındaki açık renkli toprak dokusu ile suyun turkuaz rengi birleşince ortaya tropikal adaları andıran bir tablo çıktı. Yerli halk ve ziyaretçiler tarafından "Maldivler" benzetmesi yapılan bölge görsel açıdan benzersiz bir derinlik sunuyor. İlkbahar mevsiminin tüm renklerini barındıran bu coğrafya doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI BU MANZARAYI TAKİP EDİYOR

Bitki örtüsünün tazelenmesiyle birlikte hareketlenen havza fotoğraf sanatçıları için doğal bir plato özelliği taşıyor. Eşsiz topoğrafyası ve suyun çekilmesiyle belirginleşen adacıklar her yıl bu dönemde yoğun ilgi görüyor. Adıyaman’ın turizm potansiyeline katkı sağlayan bu doğal oluşumlar bölgedeki ekosistemin zenginliğini de gözler önüne seriyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

