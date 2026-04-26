ABD’den ret yiyen Metiner’den yeni açıklama: Hata ettim

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’in ABD Büyükelçiliği’ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi gündem yaratırken konu hakkında yeni bir açıklamada bulunan Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Dışişleri Bakanlığı tarafından Metiner için ABD Büyükelçiliği'ne nota göndermesi olayını köşesine taşırken bu ifadelerin bürokratik dilde normal olduğunu bsöyleyerek "Halen merkezde bulunan deneyimli büyükelçi ve daha önce Atina, Yeni Delhi, Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş emekli büyükelçimizle konuştuğumda, bu ifadelerde asla yadırganacak bir şey bulunmadığını söylediler. Notanın dilinin hep böyle olduğunu vurguladılar" ifadelerini kullandı.

“HATA ETTİM” DİYEREK ANLATTI!

Konuya ilişkin Saygı Öztürk’e konuşan Mehmet Metiner, “Kaçmak isteyen birisi eleştirdiği ABD’ye kaçar mı? Ayrıca niçin kaçayım? Suç mu işledim? Ama, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" sözlerini sarf etti.

ABD Büyükelçiliği'ne bir ay önce gideceğini fakat biletini ertelediği için Dışişleri Bakanlığı notasının sanki başvurudan sonra gönderilmiş gibi algılandığını ifade eden AKP’li Metiner, "İlk defa başvurum reddedildi. Daha önce reddedildikten sonra Dışişlerimiz devreye girip böyle bir yazı yazmış değil" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Mehmet Metiner, ABD vize başvurusunun reddedilmesi üzerine, yaşadığı duruma sosyal medya hesabından tepki göstermiş, daha sonra paylaşımlarını silmişti. Yaptığı ilk açıklamada yaşadığı süreci aktaran Metiner, diğer paylaşımında ise Dışişleri Bakanlığı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyerek paylaşımlarını kalmıştı.

Metiner, açıklamasında “20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı vd işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. Diplomatik pasaportuma bakıp durdu.” diyerek şu ifadelere yer vermişti:

“Milletvekili misiniz?” dedi. “Ayrıca gazetecisiniz” dedi. “Evet” dedim. “Bekler misiniz?” dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. “Oturma yerinde bekler misiniz?” dedi. “Biz sizi çağıracağız.” Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.”

“Kalkıp bankodaki görevliye gittim. “Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum” dedim. Sağolsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler. Dışişleri Bakanlığımızın ilgili genel müdürüne bu durumu ilettim. Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş.”

"VİZE VERMEYECEKLERİNİ TAHMİN EDİYORDUM"

Sözlerinin devamında “O zaman buradan soruyorum; vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar. ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte!” ifadelerini kullanan Metiner, “Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum. Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır.” demişti.

Metiner, daha sonra yaptığı paylaşımında ise, “Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Onlara çok teşekkür ederim. ABD'nin bu yanlış tutumuna dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için, o paylaşımlarımı kaldırma ihtiyacı hissettim.” ifadelerine yer vermişti.