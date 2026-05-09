Başkent Elektrik uyardı: 14 ilçede akşama dek elektrik yok

Ankara'nın 14 ilçesinde bugün şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 31 farklı elektrik kesintisi uygulanıyor. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Gölbaşı, Haymana, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı'da gerçekleşiyor. Kahramankazan'da ise merkezi cadde ve sokaklarını kapsayan kesinti 7 saat sürecek.