Başkent Elektrik uyardı: 14 ilçede akşama dek elektrik yok
9 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara’nın 14 ilçesinde 31 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
ASKİ duyurdu: Beypazarı ve Gölbaşı'nda su kesintisi başlıyor
9 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Özündere, 185., 134., 194., 189., 190., 186., 187., Kızık, Samut, 181., Kızık Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:45 - 17:30 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Hobi Evleri, Peçenek
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökler, Tatlar Köyü, 2202.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Selçuklu, Pehlivan, Ankara
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çatalören, Çatalçeşme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Abazlı, Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kızılcasöğüt
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aksu, Solaklar, Alan, Aliefe, Aşağıbağdere, Aşağıbağlıca, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Belenalan, Beydili, Cendere, Aşağı Çive, Çive, Demirköy, Dibekören, Eğri, Epçeler, Mürküt, İslamalan, Karahisar, Karahisargölcük, Kavakköy, Kulu, Kuruca, Meyildere, Meyilhacılar, Osmanköy, Ozan, Öşürler, Soğukkuyu, Subaşı, Tekke, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Tepe, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Yukarıbağlıca, Yukarıkavacık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Üyücek, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Yeni Yayla, Yayla Kasımlar, Hamzalar, Karaağaç, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Süleler, Dereneci, Şahinler, Yayla Alakoç, Yayla Evleri Hıdırlar, Gökbel, Gebeler, Berçinçatak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1545., 1552.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1571., 1570., 1551., 1572.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:30 - 18:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1550., 1551.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökçedere, Şehit Fatih Mehmet Ata, Ağılcık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karagöl, Mısır, Karaca, Adaçayı 2., Ada 1., Adaçayı, Enfes, Adaçayı 3., Yasemin, Arazi Yolu, Gökçedere
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökçedere
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Halaçlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Abazlı, Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahiboz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıkaraören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Mimar, 2152., 2151., 2155., 2153., Karadağ, 590., Orhangazi, Osmangazi, Katip Çelebi, 566., Dağıstanlı, Yassıören Yolu, Kerkük, Çaldıran, 1520., İbrahim Müteferrika, Sungur, Mekke, Barış Manço, Fundalık, Seyhan, Yassıören Yolu., 584., Fatih, Eyüp Sultan, Turasan Bey, Söğüt, Akbal, Kartal, 583., 571., 555., Bakır, Kanal, 569., 579., 587., 588., 563., 582., Barbaros Hayrettin Paşa, Çakıllar, Örencik, Soğucak, Yassıören, 564., 568., Gültepe, Kazım Karabekir, Beşevler, Yassıören Yolu Kanal Altı ve Üstü, Kanalaltı, Kanal Üstü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Akçaören, Saraç, Aşağıkaraören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Üyücek, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Yeni Yayla, Yayla Kasımlar, Hamzalar, Karaağaç, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Süleler, Dereneci, Şahinler, Yayla Alakoç, Yayla Evleri Hıdırlar, Gökbel, Gebeler, Berçinçatak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahar, Pınarbaşı, Okul Sarıyar, Baraj 1., Gölbaşı 1., Gölbaşı 2., Gölbaşı 3., Serçe, Evcik, Baraj
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aksu, Solaklar, Alan, Aliefe, Aşağıbağdere, Aşağıbağlıca, Aşağıkavacık, Karakaya, Saçak, Belenalan, Beydili, Cendere, Aşağı Çive, Çive, Demirköy, Dibekören, Eğri, Epçeler, Mürküt, İslamalan, Karahisar, Karahisargölcük, Kavakköy, Kulu, Kuruca, Meyildere, Meyilhacılar, Osmanköy, Ozan, Öşürler, Soğukkuyu, Subaşı, Tekke, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Tepe, Oyma Ağaç, Yukarıbağdere, Yukarıbağlıca, Yukarıkavacık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gökler, Tatlar Köyü, 2202.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Güröz, Seyrıce Mevki, Yeni Yerleşim, Adalet Küme, Ayaş Ank. Yolu, Ayaş Ankara Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2203., Tatlar Köyü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
9 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
9 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.