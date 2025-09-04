86 yaşındaki Hayriye nineyi her gün beslediği köpek buldu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kayıp olarak aranmaya başlayan 86 yaşındaki Hayriye Şen, 20 saatinin ardından evine 50 metre mesafede kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

KÖPEK SÜREKLİ HAVLAYARAK DİKKAT ÇEKTİ

Şen'in bahçeye düştüğü ve düştüğü yerden kalkamadığı öğrenilirken, Şen'in bulunduğu alana bir köpeğin sürekli havlaması üzerine gidildiği öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KÖPEĞİMİZ BAŞINDA BEKLEYEREK HABER VERDİ"

Şen'in başında bekleyen köpek sayesinde bulunduğunu belirten mahalle sakini Ferruz Sever, “Hayriye ablamız kayboldu. Köpeğimiz başında bekleyerek haber verdi. Çok mama verdiği için sahip çıktı” diye konuştu.

"SÜREKLİ MAMA VERİYORDU ONA"

Hayriye Şen'in başında bekleyen köpeğe sürekli mama verdiğini belirten Emir Çocuk, "Sürekli ekmek veriyordu nene ona, akşam- sabah mama veriyordu. Suyunu koyuyordu. Devamlı ilgileniyordu. Nasıl bulundu. Köpek başında bekliyormuş. Ararken öyle bulundu" dedi.