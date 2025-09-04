86 yaşındaki Hayriye nineyi her gün beslediği köpek buldu

86 yaşındaki Hayriye nineyi her gün beslediği köpek buldu
Yayınlanma:
Aydın'da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, sürekli mama verip beslediği bir köpek tarafından bulundu.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kayıp olarak aranmaya başlayan 86 yaşındaki Hayriye Şen, 20 saatinin ardından evine 50 metre mesafede kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

aydinda-86-yasindaki-kadin-icin-arama-c-896371-266289.jpg

KÖPEK SÜREKLİ HAVLAYARAK DİKKAT ÇEKTİ

Şen'in bahçeye düştüğü ve düştüğü yerden kalkamadığı öğrenilirken, Şen'in bulunduğu alana bir köpeğin sürekli havlaması üzerine gidildiği öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aydinda-86-yasindaki-kadin-icin-arama-c-896369-266289.jpg

"KÖPEĞİMİZ BAŞINDA BEKLEYEREK HABER VERDİ"

Şen'in başında bekleyen köpek sayesinde bulunduğunu belirten mahalle sakini Ferruz Sever, “Hayriye ablamız kayboldu. Köpeğimiz başında bekleyerek haber verdi. Çok mama verdiği için sahip çıktı” diye konuştu.

aydinda-86-yasindaki-kadin-icin-arama-c-896367-266289-001.jpg

"SÜREKLİ MAMA VERİYORDU ONA"

Hayriye Şen'in başında bekleyen köpeğe sürekli mama verdiğini belirten Emir Çocuk, "Sürekli ekmek veriyordu nene ona, akşam- sabah mama veriyordu. Suyunu koyuyordu. Devamlı ilgileniyordu. Nasıl bulundu. Köpek başında bekliyormuş. Ararken öyle bulundu" dedi.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Berna Özgül, Bakan Tunç'a seslendi: Savcının katili de 25 yıl mı alacak?
Berna Özgül, Bakan Tunç'a seslendi: Savcının katili de 25 yıl mı alacak?
ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı
ABD’de gizemli şekilde kaybolmuştu! Türk bilim insanı Dölek'e ulaşıldı