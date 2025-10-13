80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor

80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor
Yayınlanma:
Iğdır’da, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası İslam Menteş (80) için dron destekli arama çalışması başlatıldı. Menteş’in izine henüz rastlanmadı.

Iğdır’da bulunan Küllük Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İslam Menteş'e günlerdir ulaşılamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine, ekipler bölgede arama çalışması başlatırken 80 yaşındaki adamın izine henüz rastlanmadı.

Kayıp Alzheimer hastası 15 gündür aranıyorKayıp Alzheimer hastası 15 gündür aranıyor

İslam Menteş,10 Ekim günü, öğle saatlerinde Küllük Köyü'nde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Menteş’e ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

igdirda-kayip-alzheimer-hastasi-icin-ar-961569-285525.jpg

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine İslam Menteş'in bulunması için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando timleri ile güvenlik korucuları, arazide arama çalışması başlattı.

igdirda-kayip-alzheimer-hastasi-icin-ar-961563-285525.jpg

MENTEŞ’İN İZİNE HENÜZ RASTLANMADI!

Aramalara 2 ayrı dron da destek verirken ekiplerin arama çalışmaları sırasında, 80 yaşındaki İslam Menteş’in izine henüz rastlanmadı.


Kaynak:DHA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türkiye
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı
Jandarma minibüsün gizli bölmesinde ele geçirdi! Sürücüye işlem başlatıldı