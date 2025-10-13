80 yaşındaki Alzheimer hastası sırra kadem bastı! Günlerdir haber alınamıyor

Iğdır’da bulunan Küllük Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İslam Menteş'e günlerdir ulaşılamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine, ekipler bölgede arama çalışması başlatırken 80 yaşındaki adamın izine henüz rastlanmadı.

Kayıp Alzheimer hastası 15 gündür aranıyor

İslam Menteş,10 Ekim günü, öğle saatlerinde Küllük Köyü'nde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Menteş’e ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI!

Yapılan ihbar üzerine İslam Menteş'in bulunması için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando timleri ile güvenlik korucuları, arazide arama çalışması başlattı.

MENTEŞ’İN İZİNE HENÜZ RASTLANMADI!

Aramalara 2 ayrı dron da destek verirken ekiplerin arama çalışmaları sırasında, 80 yaşındaki İslam Menteş’in izine henüz rastlanmadı.



