70 yaşındaki emekli bankacı sele böyle kapıldı! İzmir'deki sel felaketinin en acı anı kamerada

İzmir Foça’da sele kapılan 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu’nun hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Araçtan çıkıp ağaçlara tutunmaya çalıştığı görülen Kaptanoğlu, sel sularına kapılarak kaybolmuş.

İzmir’in Foça ilçesinde 23 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanakta 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapıldı.

Kaptanoğlu’nun aracıyla Bucak mevkisinden dönerken sele kapıldığı ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde İZSU ekipleri tarafından yeri tespit edilen Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, Gediz Nehri’ndeki sazlık alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekiplerince bulundu. Cenazesi kıyıya çıkarılarak Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu’nun suyla kaplanan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, selde sürüklenmemek için ağaçlara tutunmaya çalıştığı ancak başaramayarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

23 Ekim’de Foça’da 1,5 saat içinde metrekareye yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

Dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar sürüklendi. Sel sırasında mantar toplamak için gittiği Bucak mevkisinden dönen Kaptanoğlu, aracından indikten kısa süre sonra sulara kapılarak kaybolmuştu.

Üç gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak:AA, DHA

