6 yaşındaki çocuk denizde 1200 metre sürüklendi

Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı.

Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

