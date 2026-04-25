6 gündür kapalı olan Hakkari-Van kara yolunda kontrollü geçiş başladı

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı olan güzergahta, çalışmalar sonucunda alternatif bir yol oluşturuldu.

KONTROLLÜ GEÇİŞLERE İZİN VERİLİYOR

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede ulaşımın kısmen sağlanabilmesi adına hafif araçlar için deneme amaçlı geçişlere başlandı. Yolun 39. kilometresinde açılan alternatif güzergahtan; minibüs, pikap ve binek araçlar kontrollü bir şekilde geçiş yapabiliyor.

SÜRÜCÜLERE "GECE YASAĞI" UYARISI

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında geçişlerle ilgili bazı kritik uyarılarda bulundu. Yolun gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe tamamen kapalı tutulacağı belirtildi. Sınırlı geçiş uygulaması kapsamında bugün için yeni araç girişine izin verilmeyeceği ifade edilirken, güvenlik durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yarın ve sonraki günlerde hafif taşıtların kontrollü geçişlerinin sürmesinin planlandığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede yolun tamamen güvenli hale getirilmesi için ekiplerin yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin yolun kullanım durumu hakkındaki güncel gelişmeleri Hakkari Valiliği'nin resmi internet sitesinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı. (DHA-AA)