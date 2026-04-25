6 gündür kapalı olan Hakkari-Van kara yolunda kontrollü geçiş başladı

Hakkari-Van kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan güzergahta, oluşturulan alternatif yoldan minibüs, pikap ve binek araçlar için kontrollü geçişlere başlandı. Gece saatlerinde ise yolun trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi nedeniyle uzun süredir ulaşıma kapalı olan güzergahta, çalışmalar sonucunda alternatif bir yol oluşturuldu.

KONTROLLÜ GEÇİŞLERE İZİN VERİLİYOR

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede ulaşımın kısmen sağlanabilmesi adına hafif araçlar için deneme amaçlı geçişlere başlandı. Yolun 39. kilometresinde açılan alternatif güzergahtan; minibüs, pikap ve binek araçlar kontrollü bir şekilde geçiş yapabiliyor.

SÜRÜCÜLERE "GECE YASAĞI" UYARISI

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında geçişlerle ilgili bazı kritik uyarılarda bulundu. Yolun gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe tamamen kapalı tutulacağı belirtildi. Sınırlı geçiş uygulaması kapsamında bugün için yeni araç girişine izin verilmeyeceği ifade edilirken, güvenlik durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yarın ve sonraki günlerde hafif taşıtların kontrollü geçişlerinin sürmesinin planlandığı bildirildi.

Ev sahibi misafirliği gitti: Felaketten kurtuldu!Ev sahibi misafirliği gitti: Felaketten kurtuldu!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede yolun tamamen güvenli hale getirilmesi için ekiplerin yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin yolun kullanım durumu hakkındaki güncel gelişmeleri Hakkari Valiliği'nin resmi internet sitesinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı. (DHA-AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar
Termometreler eksi dereceleri gösterdi, nisanda da soba yaktılar
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü
İzleyenin yüreği ağzına geldi! Acımasız kadın zavallı köpeği camdan sarkıtıp dövdü