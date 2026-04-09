6 farklı suçtan aranıyordu! Firari şahıs İzmir’de yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından, geçtiğimiz gün aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 46 yaşındaki U.K. isimli kişinin 'silahlı yağma', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

6 ayrı suçtan aranan U.K. hakkında, aynı zamanda 256 bin lira adli para cezası bulunduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan U.K. isimli şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)