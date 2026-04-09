6 farklı suçtan aranıyordu! Firari şahıs İzmir’de yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan toplamda 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki U.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından, geçtiğimiz gün aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 46 yaşındaki U.K. isimli kişinin 'silahlı yağma', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.

whatsapp-image-2026-04-09-at-17-42-34.jpeg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

6 ayrı suçtan aranan U.K. hakkında, aynı zamanda 256 bin lira adli para cezası bulunduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan U.K. isimli şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

