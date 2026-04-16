50 dolara 1000 dolar satıyorlar! Telegram'daki tezgah ortaya çıktı

Yayınlanma:
Telegram grupları çok sayıda suçun merkezinde anılmaya devam ederken kalpazanların tezgahı da ortaya çıktı. Açık açık sahte para satışının yapıldığı gruplarda tarifeler paylaşıldı. 50 dolara 1000 dolar, 2000 liraya 18000 lira satıyorlar; bir de çektikleri videolarda para sayma makinesinden geçtiğini iddia ederek reklamını yapıyorlar. İşte akıl almaz sitemin detayları...

Telegram grupları çok sayıda suçun dijital ayağı olarak çalışmaya devam ediyor. Çetelerin organize olmasıyla akıllara gelen o grupların sahte para satışında da kullanıldığı ortaya çıktı.

Kalpazanların kurduğu sistemin detayları belli olurken tarife belirleyip "kapıya teslim" diyerek yaptıkları satıştaki rahatlıklar "pes artık" dedirtti.

TELEGRAM'DAKİ TEZGAH ORTAYA ÇIKTI

ATV'nin haberine göre, dijital platformlar üzerinden sahte para ticareti yapan kalpazanlar, para sayma makinelerinden bile geçebilen sistemler kurduklarını iddia ederek yeni bir dolandırıcılık ağı oluşturdu.

Kendilerine güven tazelemek adına uygulamalı videolar paylaşan sahtekarlar, sahte Türk lirası ve dövizleri ışık kontrol cihazlarından ve para sayma makinelerinden geçirerek "gerçeğinden ayırt edilemez" olduğu algısını yaratıyor.

Bu paraların döviz bürolarında ve kuyumcularda dahi fark edilemeyeceğini, sadece ATM cihazlarında anlaşılabileceğini öne süren şebeke üyeleri, kurguladıkları bu sistemle vatandaşları ağlarına düşürüyor.

50 DOLARA 1000 DOLAR SATIYORLAR!

Suç şebekesi, dijital mecralarda paylaştıkları listelerle sahte paralar için açık bir ücret tarifesi belirlemiş durumda.

Belirlenen tarifeye göre dolandırıcılar; 1.000 TL karşılığında 8.000 TL, 2.000 TL karşılığında ise 18.000 TL sahte banknot gönderiyor. Döviz kanadında ise 25 dolar karşılığında 500 dolar, 50 dolar karşılığında ise 1.000 dolar sahte para satışı gerçekleştiriliyor.

BİR DE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ PAYLAŞIYORLAR

Güvenlik güçlerine yakalanmamak için kurye ile ya da elden teslimat yapmayan kalpazanlar, gönderimleri şehirlerarası otobüsler veya kargo yoluyla 1 ila 3 gün içinde adrese teslim şeklinde tamamlıyor.

Grup içerisinde sözde "teşekkür mesajları" ve önceki satışlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşan şahıslar, kurdukları bu sahte referans sistemiyle güven kazanmaya çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

