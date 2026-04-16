Deniz çayırı temizlerken yakalandılar

Bodrum kıyılarının doğal dengesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan deniz çayırları büyük bir tehditle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki sığ suların yaklaşık yarısını kaplayan ve deniz ekosistemi için akciğer görevi gören bu alanlar Ortakent sahilinde hedef alındı.

Sahilde faaliyet gösteren bir işletmenin önünde gece saatlerinde deniz çayırlarını yok etmek amacıyla çalışma yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

GECE YARISI BASKINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Ortakent sahilinde yaşanan doğa katliamı girişimi çevre sakinlerinin dikkati sayesinde engellendi. Deniz çayırlarının temizlendiğine dair gelen bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye anında müdahale ettiği bildirildi. Deniz yaşamının devamlılığı için kritik öneme sahip olan bu bitki örtüsüne yönelik yapılan müdahalenin yasal sonuçları merakla bekleniyor.

DENİZ BİYOLOĞUNDAN ÇARPICI İFADELER

Bölgede yaşayan Deniz Biyoloğu ve Sualtı Belgeselcisi Mert Gökalp konuya ilişkin süreci yakından takip eden isimler arasında yer alıyor. Kent Tv'nin haberine göre, bir tesisin önünde geceleri özel bir makinenin çalıştırıldığına dair duyumlar aldıklarını belirten Gökalp durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gittiklerini dile getirdi. Su altı dünyasının korunması için mücadele veren uzman isim yaşananların deniz ekosistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine şu sözlerle dikkat çekti:

Bu makinanın geceleri el ayak çekildikten sonra çalıştırılıp, Deniz çayırı temizliği yaptığını öğrendik. Bunun üzerine Sahil Güvenlik olmak üzere gerekli yerlere biz ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından taşındı konu. Gerekli müdahale yapıldı ve buradaki aygıt kaldırıldı. Biz önümüzdeki günlerde bir hasar tespiti için havadan görüntüleme yapacağız ve buradan ne kadar temizlik yapıldığını aktaracağız size. Ancak burada bir pozitif tespit vermek gerekirse demek ki yapılanın yanlış olduğu biliniyor ve saklamak için gece yapılıyor işlem. Buda bir gelişmedir. Bunu da sileceğiz. Deniz çayırlarının önemini herkese aktaracağız. 1 santimine dahi zarar gelmeyecek günler gelecek.

EKOSİSTEMİN CAN DAMARI TEHLİKEDE

Bodrum kıyılarında deniz canlılarının üreme ve barınma alanı olan deniz çayırlarının tahrip edilmesi sadece doğayı değil turizmin geleceğini de sarsıyor. Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan bu alanların ticari kaygılarla temizlenmeye çalışılması bölgedeki çevre gönüllülerini ayağa kaldırdı.

Ekiplerin olaya müdahalesinin ardından konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.