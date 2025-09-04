5 ton balığı vatandaşa dağıttı: Görenler akın etti

Eylül ayına girilmesiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Eskişehir'de balık sezonunun açılması hem vatandaşlar hem de esnaf tarafından coşkuyla karşılandı. Sezon açılışı nedeniyle balıkçı esnafı 5 ton balığı vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

KASA KASA BALIĞI VATANDAŞA DAĞITTI

Sezon açılışına özel herkes balık yesin diye vatandaşlara kasa kasa balık dağıtan esnaf Cavit Aladağ, Eskişehir Gazetesi'ndeki habere göre "Herkese bedava balık dağıtıyoruz. Senenin bereketi ve bolluğundan dolayı bedava dağıtıyoruz. Herkes balık yesin istedik. Sezon açılışı. Yeni sezona özel, vatandaşa bir ikramda bulunmuş oluyoruz" dedi.

"FİYATLAR DÜŞEBİLİR"

Geçmiş yıllara oranla sezonun bereketli olduğundan bahseden Aladağ, balık fiyatlarının ucuz olduğunu da söyleyerek şunları ifade etti:

"Bu sene de fiyatlar çok güzel. Balıklar ucuz. Hamsi olsun, istavrit olsun, sardalya olsun… Balık bol bu sene. Ufak balık bol mesela: hamsi, istavrit, sardalya. Çeşitler bol. Daha sezonun başı olmasına rağmen balık ucuz. İlerleyen günlerde fiyatlar daha da düşebilir. Havalar soğudukça balık çoğalır, fiyatlar da düşer"

"YİNE BEDAVA DAĞITIRIZ"

Aladağ, duruma bağlı olarak sezon boyunca tekrar ücretsiz dağıtım yapabileceklerini belirterek, "Bu denizden çıkan bir şey. Balık çoğaldığında insanlara yine bedava olarak balık dağıtırız. Ayrıca makul ve ucuz fiyatlarla da insanlara yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.