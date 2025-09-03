5 milyon TL'lik sahte polis tuzağı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta yaşanan olayda, C.B. (72) ve eşi Z.B. (72), kendilerini polis olarak tanıtan İsmail Ü. (24) tarafından dolandırıldı. İsmail Ü., çifti telefonla arayarak "Adınıza bir operasyon var, evdeki para ve altınları getirin" diyerek kandırdı. Yaşlı çift, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınlarını alarak şüphelinin belirttiği adrese gitti. İsmail Ü., para ve altınları aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldıklarını fark eden çift, durumu hemen polise bildirdi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 60 saatlik detaylı bir çalışma sonucunda şüpheli İsmail Ü.'yü İsabeyli Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen para, C.B. ve Z.B.'ye teslim edilirken, altınların bulunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.