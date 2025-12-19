4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü: Yaşlı adam ağır yaralandı

4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü: Yaşlı adam ağır yaralandı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşen Ahmet A. (81), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi.

Dilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yokDilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yok

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Ahmet A.(81), iddiaya göre merdivenlerden inerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna kafa üstü düştü. Sesi duyarak evlerinden çıkan komşuları Ahmet A.'yı kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

YAŞLI ADAM BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağır yaralanan Ahmet A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ahmet A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
İmamoğlu'nun A Takımı çalışmalara başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
İmamoğlu'nun A Takımı çalışmalara başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
İlber Ortaylı'dan Vali Gül'e ziyaret
İlber Ortaylı'dan Vali Gül'e ziyaret
Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada
Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada