İlber Ortaylı'dan Vali Gül'e ziyaret

İlber Ortaylı'dan Vali Gül'e ziyaret
Yayınlanma:
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makanında ziyaret etti.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

İLBER ORTAYLI'DAN DAVUT GÜL'E ZİYARET

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ü Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya geldiğini bildirdi.

yeni-proje-3.jpg
Prof. Dr. İlber Ortalı - İstanbul Valisi Davut Gül

Ayasofya restorasyonunda kamyon tartışması! İlber Ortaylı "Cahil cüreti" dedi bilim kurulu yanıt verdiAyasofya restorasyonunda kamyon tartışması! İlber Ortaylı "Cahil cüreti" dedi bilim kurulu yanıt verdi

Valilikten Ortaylı'nın Davut Gül'e yaptığı ziyaretin içeriğine dair bir bilgi paylaşılmazken şunlar yer aldı:

  • "Tarihçi, yazar Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
İmamoğlu'nun A Takımı çalışmalara başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
İmamoğlu'nun A Takımı çalışmalara başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu
Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada
Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada