İmamoğlu'nun A Takımı çalışmalara başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) bünyesinde faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu il toplantısını 16 Aralık'ta yapacaktı. Ancak, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti.

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

CAO Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 22 Aralık saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CAO'nun Ankara Çevre Sokak'ta bulunan binasında yapacak.

Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel ve CAO Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

CAO Yürütme Kurulu üyeleri şu şekilde:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün