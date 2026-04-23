39 yaşındaki kadın eşi tarafından katledildi

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından tabancayla boğazından vurulan Nurcan Çubuk (39) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan fail, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde kadın cinayeti yaşandı. Nurcan Çubuk ile eşi Ç.Ç. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAHLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fail Ç.Ç., yanında bulundurduğu tabancayla Nurcan Çubuk’a ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, boğazına mermi isabet eden Nurcan Çubuk'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

FAİL KARABAĞLAR'DA YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki çocuk annesi kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı erkek, polis ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

