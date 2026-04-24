34 yaşındaki radyocu balkonunda ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı ve radyo programcısı Elif Cevahir Şahin, evinin balkonunda ölü bulundu.
Olay, saat 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tahıl Sokak’ta meydana geldi. İlçede yayın yapan yerel bir radyonun yönetim kurulu başkanı Elif Cevahir Şahin’i hareketsiz halde gören kardeşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Mika Raun tahliye oldu! İlk açıklama videolu geldi
OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde 34 yaşındaki Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin’in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Şahin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)