31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta çift mesai var mı?

2026 yılbaşı tatili takvimi ve tatil günlerinin durumu, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün mesai olup olmadığı; okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde tatilin nasıl uygulanacağı soruları gündemde araştırılıyor.

Yeni yıl heyecanı yaklaşırken plan ve program yapacaklar, tatil takvimi detayına odaklandı. Peki 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

31 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Bu yıl yılbaşı gecesi hafta ortasına denk geliyor; dolayısıyla kutlamalar 31 Aralık Çarşamba akşamını 1 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Ocak günü Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir öncesi 31 Aralık günü ise bu kapsamda yer almıyor, yarım gün ya da resmi tatil değildir.

31 ARALIK'TA ÇİFT MESAİ VAR MI?

31 Aralık günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için çift mesai sayılmıyor.

31 ARALIK’TA OKULLAR VE KURUMLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında olmadığından yarım gün veya tam gün tatil söz konusu değildir. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve kamu ile özel sektör kurumları normal mesaiye devam edecek. Ancak 1 Ocak Perşembe günü okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar tatil olacak.

1 OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olarak idari takvimde yer alıyor. Bu kapsamda yılbaşı tatili yalnızca 1 gün sürecek. 2 Ocak Cuma günü ise tüm kamu ve özel kurumlar normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek, okullarda da eğitim-öğretim programı eksiksiz olarak devam edecek.