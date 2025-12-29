Tuncer Bakırhan: IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit

Tuncer Bakırhan: IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yalova'da IŞİD'li teröristlerle girilen çatışamada şehit olan 3 poli memuru için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

hucre-evi-001.jpg

TUNCER BAKIRHAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çatışmada şehit düşen polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.

İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmişİşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş

Terör örgütü IŞİD'in tüm insanlık için ağır bir tehdit olduğunu belirten Bakırhan, "Yalova’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD, yalnızca bölgemiz için değil tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

tuncer-bakirhan.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Türkiye
Suç makinesi sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu!
Suç makinesi sokakta karşılaştığı husumetlisini vurdu!
Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!
Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!