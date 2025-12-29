Tuncer Bakırhan: IŞİD tüm insanlık için ağır bir tehdit

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çatışmada şehit düşen polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.

İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş

Terör örgütü IŞİD'in tüm insanlık için ağır bir tehdit olduğunu belirten Bakırhan, "Yalova’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD, yalnızca bölgemiz için değil tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.