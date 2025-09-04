30 günlük aramanın sonu: Halit Yukay'ın cesedi 68 metreden böyle çıkarıldı

30 günlük aramanın sonu: Halit Yukay'ın cesedi 68 metreden böyle çıkarıldı
Yayınlanma:
Halit Yukay'ın 68 metre derinlikten çıkarılan cesedine yönelik çalışmaların fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı.

Marmara Denizi'nde 4 Ağustos'ta kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 30 gün süren arama çalışmalarının ardından çıkarıldı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, 3 Eylül'de Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemilerinin yürüttüğü çalışmalarda, ROV cihazlarıyla 90 saatlik tarama ve dalgıçların 12 saatlik dalışları sonucu Yukay'ın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, naaşın çıkarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildiğini duyurdu. Bakanlık, çalışmalar sırasında çekilen fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.

1756986162087-ekran-resmi-2025-0.jpg

1756986161113-ekran-resmi-2025-0.jpg

1756986159549-ekran-resmi-2025-0.jpg

1756986157960-ekran-resmi-2025-0.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

