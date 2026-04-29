UEDAŞ duyurdu: Bursa'da 8 ilçede elektrik kesilecek
29 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
29 Nisan 2026 Çarşamba ünü Bursa’nın 8 ilçesinde 22 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
Bursa'da 3 ilçe susuz kalacak: Kesinti 9 saati buluyor
29 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Süleymaniye, M.Özsaraç, Ademiye, Baştürk, Huzur, Nezir, Güven, Kuzey Kanal, Hasanlar, Meydan, İstiklal, Saygın, Hıdır, Gazhane, 1.Yıldız, Ekim, Dostlar, Ferah, Şeyh Şamil, Ali Gülerer, Mimar Sinan, Pamuk, Uçak, Dürüst, 1.Seçkin, Torun, 1.Ramazan
- Sebep: OG fiziki irtibat
İnegöl
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Edebey, 5825., Edebeyköy, Edebey Cami, 5809., 5800., 5802., 5824., 5818., 5828., 5822., 5819., 5820., 5817., 5837., 5807., 5801., Yeniceköy Yolu, 5826., 5823., 5808., 5803., 5815., 5805., 5821.
- Sebep: Ayırıcı değişimi
İnegöl
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Yeniceköy
- Sebep: Ayırıcı değişimi
29 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ertuğrulgazi, Turgutalp, Serçe, Mehmetcik, Uludağ, Yakup Çelebi
- Sebep: AG direk deplase
Keles
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yenice, Katırcıoğlu
- Sebep: AG direk deplase
29 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Balabancık, Balabancık 7., Balabancık 10., Balabancık 2., Balabancık 11., Balabancık 16., Balabancık 13., Balabancık 18., Balabancık 4., Balabancık 9., Balabancık 6., Balabancık 3., Balabancık 8., Balabancık 1., Balabancık 17.
- Sebep: Trafo değişimi
Mudanya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mütareke, Çardaklı Kahve, 12 Eylül, Şükrüçavuş, Fevzi Paşa, Ali Fuat
- Sebep: Abone bağlama
Mudanya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Halitpaşa, Fabrika Aralığı, Geniş, Şeref, Alay, Fevzi Paşa, 12 Eylül, Çınarlı Kahve, Münirpaşa, Ali Fuat
- Sebep: Abone bağlama
Mudanya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kumyaka, Kumyaka 19., Kumyaka 9., Kumyaka 22., Kumyaka 47., Kumyaka 44., Kumyaka 14., Kumyaka 29., Kumyaka 39., Kumyaka 36., Kumyaka 11., Kumyaka 8., Kumyaka 37., Kumyaka 12., Kumyaka 38., Kumyaka 46., Kumyaka 24., Kumyaka Köyü, Kumyaka 17., Kumyaka 16., Kumyaka 13., Kumyaka 18., Kumyaka 42., Kumyaka 15., Kumyaka 35., Kumyaka 10., Kumyaka 45., Kumyaka 23., Kumyaka 43.
- Sebep: Trafo değişimi
29 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23 Nisan, 251., 250., Köroğlu, Arıtma, Mithat Paşa
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: İnegazi, 1.(450), 8.(450), 5.(450), 3.(450), 6.(450), 2.(450), 7.(450)
- Sebep: Ağaç kesim
29 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 12:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Arapzade, Barış 3 Nolu, Santral Yolu 5 Nolu, Yurt, Şehit Hüseyin Uslu, Santral Yolu, Santral Yolu 6 Nolu, Nadır, Santral Yolu 8 Nolu, Santral Yolu 3 Nolu, Şahin Tepesi, Barış 2 Nolu, Barış
- Sebep: Abone bağlama
Orhangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çeltikçi, Çeltikçi
- Sebep: AG müşteri talebi
29 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirtaş Cumhuriyet, Çevre Yolu
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirtaş Sakarya, 1005., Akçaköy 2.Aralık, Akçaköy 1.Aralık, 74., 16., 21.Bahçe, 6.Neşe, 1.Zafer, Akçaköy, 1014.
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Güneştepe, 277.
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yunuseli, 219.
- Sebep: Abone bağlama
29 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:45 - 18:00 │ Süre: 7 saat 15 dakika
- Konum: Gökçesu, Gökçesu
- Sebep: OG direk deplase
Yenişehir
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:45 - 18:00 │ Süre: 7 saat 15 dakika
- Konum: Günece
- Sebep: OG direk deplase
29 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Duaçınarı, Vişne, 5.Ardıç, 1.Seval, Dökümhane, Renkli
- Sebep: SDK deplase
Yıldırım
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mehmetakifersoy, 1.Mera, Şifa, 5.Yayla, 7.Temiz, Spor Aralığı, Şaşmaz, 1.Şimşir, 8.Güzel, Tezgenler, Bilgiç, Şahinler Çıkmaz, 2.Kutlu, Bilgiç Çıkmaz
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Şükraniye, 10.Yeni, 10.Ay, 8.Özen, Şevketiye, 3.Nilüfer, 2.Ege, 3.Bal
- Sebep: AG tesis çalışması
29 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
29 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.