29 kişi hayatını kaybetmişti: Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade isimli gece kulübünün tadilat çalışmaları sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti. Savcılık ise, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların tutuklaması taleplerinin ise reddine karar verdi.

DURUŞMA ÇAĞLAYAN'DA GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 3 Kasım Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verildiği ifade edildi.