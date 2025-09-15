29 kişi hayatını kaybetmişti: Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme

29 kişi hayatını kaybetmişti: Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde çıkan yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Duruşma ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilerek, 3 Kasım'a ertelendi. Bir sonraki duruşmanın Çağlayan'da görüleceği belirtildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade isimli gece kulübünün tadilat çalışmaları sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti. Savcılık ise, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların tutuklaması taleplerinin ise reddine karar verdi.

DURUŞMA ÇAĞLAYAN'DA GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 3 Kasım Pazartesi gününe erteledi. Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Bahçeli'yi eleştirince tehdit edilen emekli albay: Siyasetçiler ilah değildir
Bahçeli'yi eleştirince tehdit edilen emekli albay: Siyasetçiler ilah değildir