İstanbul'da bugün 99 noktada elektrik kesilecek: 9 saate ulaşacak
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’un 32 ilçesinde 99 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Boğazköy İstiklal Mahallesi (Aybars Sokak), Mavigöl Mahallesi (Ahmet Cevdet Paşa, Aksa, Atalar, Aybike, Burhan, Ertuğrul Gazi, Eyüp Sultan, Ferhan, Gülüm, Hükümdar, Kaşgarlı Mahmut, Mürebbi, Oğuz, Saadet, Sebahattin, Tolunay sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Boğazköy İstiklal Mahallesi, Kümbet Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Karlıbayır Mahallesi, Alınteri, Andız, Begüm, Candoğan, Dildar, Enver, Eski Edirne Asfaltı, Hakkaniyet, Selçuklu, Sevnur, Tahsin, Tülay, Zara, Özbil, İlke, İstikbal sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Tayakadın Mahallesi, Acar, Berk, Beşvana, Ceylin, Demir Ali, Dinç, Erdemli, Pekgöz, Pınarbaşı, Servis, Tayakadın-Terkos, Tepebaşı sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Anadolu Mahallesi, Mihraç, Mimar Sinan, Nesligül, Nesil, Nurbanu, Okay, Orhan, Pendik, Salkım Söğüt, Samimi, Sarnıç, Sarp, Sezin, Soykan, Sumak, Takva, Tayfur, Tekinay, Tertip, Tutkun, Tuğba, Yağızalp, Yıldırım Beyazıt, Yıldızlar, Zafertepe, İkram, İnan, Şehit Sebahattin Akgül sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Anadolu Mahallesi, Akcan, Amiral, Aysema, Ayşegül, Ayşenur, Bahçeköy, Barande, Beysun, Cangün, Cevval, Erdinç, Erengül, Frezya, Fikir, Firuz, Gökben, Gökçay, Gülağacı, Güllübahçe, Hamit, Hoca Ahmet Yesevi, Hüda, Hicaz, Mareşal Fevzi Çakmak, Mesut, Mücevher sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Gülnihal Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir Mahallesi, Güvercin Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Tahtakale Mahallesi, Kar Çiçeği Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ambarlı Mahallesi, Balaban, Beyaz Zambak, Cumhuriyet, Gazete, Güven, İhsanbey sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 - 17:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Merkez Mahallesi (718., 733., 734., 735., Esenler, İstanbul sokaklar), Çınar Mahallesi (781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., Esenler sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Barbaros Mahallesi, 202., 226., 227. sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yıldıztepe Mahallesi (478., 479. sokaklar), Çınar Mahallesi (789., 802. sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez Mahallesi, Begonya 1, Cihan 1, Gürgen, Karadut, Köyiçi, Malazgirt, Orkide 1, Palmiye Çıkmazı, Paşa, Sema, Subaşı, Çayır 1, Özbek, Şehit Özkan Şahin sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Soğanlı Mahallesi, Gençosman, Hayırlı, Hüdaverdi, Mustafa Kemalpaşa, Nalan, Nevruz, Serdar, Turgut, Uğurlu 1, Zafer 1 sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez Mahallesi, 2. Zafer, Badem, Deniz 1, Güneşli, Han, Harput, Kandilli 1, Keban, Kızılelma, Kızılırmak, Koşucu, Paşa, Teyyare, Uzay, Yıldırım, Yıldız 1, Çan, Çeltik, İnönü sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Zafer Mahallesi, Bahar, Ahmet Yesevi, Yadigar sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler Mahallesi, Ali Rıza Kuzucan, Tunçdal Yüzatlı, Vitaevleri, Yiğit 3, Zeki Karsan, Şehit Pilot Rasim İşeri sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler Mahallesi (Adnan Kahveci, Ferit Selimpaşa, Fevzi Çakmak, Mut Ardıç sokaklar), Siyavuşpaşa Mahallesi (Bankacılar, Begonya, Güzide Hanım, Kaktüs, Lavanta, Mahmut Ardıç, Şebboy sokaklar)
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Soğanlı Mahallesi, Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Güvercintepe Mahallesi, Başpınar Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Başakşehir
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Başakşehir Mahallesi, İshakpaşa Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Etiler Mahallesi (Hürriyet Mücahitleri, Küçükbebek, Nisbetiye, Ovun, Sarıoba, Yanarsu, Çamlık Yolu, Özdeş, İhsan Aksoy sokaklar), Kültür Mahallesi (Selviler Sokak)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bebek Mahallesi (Bağ, Bebek Dağı, Büyükbebek Deresi, Düzgören Çıkmazı, Selviler, İnşirah, İğdeli sokaklar), Etiler Mahallesi (Ahular, Ayazma Yolu, Bade, Bahtiyar, Bebek Dağı, Bebek Yokuşu, Bıyıklı Mehmet Paşa, Cengiz Topel, Düzgören Çıkmazı, Dilhayat, Ergin, Gülerdi, Gülşen sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Güzergah Çıkmazı, Harmanlar, Melih Çıkmazı, Cabbar Çıkmazı, Siper Çıkmazı, Çadır Perçemi Çıkmazı, Aşağı Mahalle
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çıngırakotu Çıkmazı, Cami Arkası Çıkmazı, Yüzyıl, Kartalyuvası Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Dereseki, Kırık Çıkmazı, Kaynarca Yolu, Yüzyıl
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Kaynarca Yolu, Sultan Aziz, Yeşiltepe, Bağban Çıkmazı, Dereseki, Hediye
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu Mahallesi, Parıltı, Pırlanta, Sanayi sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Karaağaç Mahallesi ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hallaçlı Mahallesi, Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem, Mukaddes, Murat, Muteber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Gediz Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Oruçreis Mahallesi (629. Sokak), Turgut Reis Mahallesi (414/1., 471., 472., 477., Şehit Ali Karahan sokaklar)
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Birlik Mahallesi, 818., Mehmet Akif Ersoy sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Zafer Mahallesi, 118., 140. sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Örnek Mahallesi, 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., Erzurum Kongre, Fikri Sönmez sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Çiftalan Mahallesi, Akçaağaç, Güz, Masal, Tomruk, Yeşilova sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 01:00 - 04:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Güzeltepe Mahallesi ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan Mahallesi, Cendere Yolu, Sarı Lale sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Işıklar Mahallesi (Adatepe, Bahariye, Cenap, Ege, Hazar, Işıklar İstanbul, Kaside, Kuzey, Yeşil Vadi, Zeytindalı sokaklar), İhsaniye Mahallesi (Derbent, Dereboyu, Gökkuşağı, Kadırga, Kırçiçek, Mermer, İhsaniye İstanbul sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Akpınar Mahallesi, 1. Meriç, Beyceğiz, Beyşehir, Eber, Eğridir, Fide, Gezegen, Göksu, Güllük, Karasu, Kızılırmak, Manyas, Sapanca, Sungurbey, Susurluk, Tuzla, Uzungöl, Yarımca, Yedigöl, İbrahim Hakkı sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 22:00 - 23:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Molla Hüsrev, Muhsine Hatun, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Nişanca, Saraç İshak, Sururi, Süleymaniye, Taya Hatun, Yedikule, İskenderpaşa, Şehsuvar Bey mahalleleri ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 05:00 - 06:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Molla Hüsrev, Muhsine Hatun, Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin, Nişanca, Saraç İshak, Sururi, Süleymaniye, Taya Hatun, Yedikule, İskenderpaşa, Şehsuvar Bey mahalleleri ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 22:00 - 23:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Balabanağa, Beyazıt, Binbirdirek, Derviş Ali, Emin Sinan, Hacı Kadın, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane, Kemalpaşa, Küçük Ayasofya, Mercan, Mesihpaşa, Molla Fenari mahalleleri ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 05:00 - 06:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Balabanağa, Beyazıt, Binbirdirek, Derviş Ali, Emin Sinan, Hacı Kadın, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane, Kemalpaşa, Küçük Ayasofya, Mercan, Mesihpaşa, Molla Fenari mahalleleri ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali Şerefiye, Kalaycı, Müstantik, Nalıncı Kasım, Yeniyol, Şerefiye Aralığı sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray Mahallesi (Recep Yazıcıoğlu, Sancaktar Baba, Sancaktar Baba Çıkmazı, Sorguçcu, Sulu Bostan, Sinekli Bahçe, Sinekli Bahçe Aralığı, Yokuş Çeşmesi, Şemi Molla Mektebi, Şemi Molla Çıkmazı sokaklar), Cerrahpaşa Mahallesi (Emirler Çıkmazı, Eski Araplar, Kasapbaşı, Koca Mustafa Paşa sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray Mahallesi, Abdüllatifpaşa, Başbaki, Cerrahpaşa, Hobyar Mektebi, Hobyar Mektebi Aralığı, Kargı, Kargı Çıkmazı, Katip Muslahattin, Kürkçübaşı Külhani, Kürkçübaşı Külhani Çıkmazı, Kürkçübaşı Çeşmesi, Kürkçübaşı Çeşmesi 3. Çıkmazı, Kürkçübaşı Çeşmesi 5. Çıkmazı, Müezzin, Nazımbey sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haseki Sultan Mahallesi, Ahmet Kâhya Camii, Cerrahpaşa, Dr. Adnan Adıvar, Hacı Bayram Mektebi, Haseki, Kafesçi İsmail, Küpeşteciler, Turgut Özal Millet, Tütüncü Hasan sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Güven Mahallesi, Hanzer, Kahraman sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haznedar Mahallesi, Bahçe, Bağcılar, Burcu, Birol, Ergene, Kınalı, Meriç, Osmanpaşa, Parmak, Rüzgarlı, Seyhan, Sönmez, Tunca, Yeşilırmak, Çapa, İlkyuva sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 07:30 - 11:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Merkez Mahallesi, Hızal, Uzun Hasan sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gültepe Mahallesi (Haşmet, Papatya sokaklar), Telsizler Mahallesi (Akad, Akbal, Bronz, Burhan, Bilgili Çıkmazı, Cihannur, Galata Deresi, Mısra, Yeşilçay sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Atakent Mahallesi, 228., 229., 231., Prof. Aziz Ergin sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Yiğitler Çıkmazı, Mormenekşe, Şahin, Çakmak, Sülün, Sakarya, İncilik sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Göznuru, Bahar, Gökay sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Kardelen, Berkay sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Selçuklu, Sena, Ekin sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Saray, Akkaya sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Abdurrahman Gazi, Nisan, Set, Ebubekir, Ulus, Güvercinli, Osman Paşa sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Dilim, Fırat sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mahallesi (Alageyik, Ara, Ayçiçeği, Bey, Döngü, Eski Kilyos, Eski Zekeriyaköy, Gülbahar, Gülderen Çıkmazı, Güldeste Çıkmazı, Gülendam, Hüner, Kağnı, Kevser, Kocataş, Kilyos, Kilyos Çıkmazı, Maden Cami, Madenci, Mektep, Peri, Sarıca, Tepe Üstü Bayır, Yabangülü sokaklar), Merkez Mahallesi (Çeşme, Taşlıdere Bayırı, Şamil sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mahallesi (Akgeyik, Akça, Alageyik, Berrak Çıkmazı, Beste Çıkmazı, Beyza Çıkmazı, Boğazhisar, Boğaziçi, Canan Çıkmazı, Cihan Çıkmazı, Dereiçi, Didem Çıkmazı, Eski Kilyos, Gülbahar, Gülderen Çıkmazı, Gülendam, Gülistan, Güntekin Çıkmazı, Hamdi Paşa Çiftlik, Hüner, Kocataş, Kutlu, Kuzu, Kilyos, Kilyos Cadde Dereiçi, Madalyon, Rüzgarlı, Tepe Üstü Bayır, Vakıf, Çisem Çıkmazı sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mahallesi (Burçin, Kevser, Nadire Çıkmazı, Nalbant Çeşme, Çırçır Deresi, Şifa Yolu Üstü sokaklar), Merkez Mahallesi (Hünkar Suyu, Çırçır Deresi sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mahallesi (Eski Kilyos, Kağnı, Kocataş, Kilyos, Maden Cami, Madenci, Taşkıran, Yabangülü sokaklar), Merkez Mahallesi (Ceyhan, Havantepe, Maden Deresi, Saraç, Tarçın, Taşkıran, Taşlıdere Bayırı, Şamil, Şelale sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy Mahallesi, Akkavak, Arıköy Hanimeli, Arıköy Ihlamur, Arıköy Ilgın, Arıköy Mine, Arıköy Nilüfer, Arıköy Orkide, Arıköy Sedir, Arıköy Çam, Ayvacık, Didim, Gümüşsuyu, Maçka, Nilüfer, Taşkışla, Uskumru, Çam sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ayazağa Mahallesi ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz, Çakırlar sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşdere Mahallesi, Pırıltı, Sancaktar, Sarı Çiçek, Sergi, Suna, Tatlıpınar, Taşhan, Uzunoluk, Uğur, Yaprak, Yörük, Çise, Özen, Ümit Çıkmazı, Şenlik, Şubat Sk. / Kısırkaya Mahallesi, Borda Feneri, Deniz Alası, Denizatı, Kemerburgaz, Kısırkaya, Kuru Dere, Küpeşte, Kiremithane, Mersin Balığı, Mutlu, Tahlisiye, Usturmaç, Çapa, İncekum sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşdere Mahallesi, Akçay, Ambar, Arzu Çıkmazı, Aycan Çıkmazı, Ağaçkakan, Balcı Çıkmazı, Bayraktar, Bestegül, Bestekar, Bezirgan, Bulgur, Engin, Eğitim, Gülseren, Gülsüm Çıkmazı, Gümüşdere, Hatip, Karlı Çıkmazı, Kemerburgaz, Kıvılcım, Kıyı, Komşu Çıkmazı, Kosova, Leylek Çıkmazı, Marangoz, Nefer, Ozanlar, Pınarbaşı sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşiloba, Yukarı Çeşme, Zeynel Granit, Zişan, Çifte Kuyu, İskender Özcan, İzzet Gürçay, Şükran sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Kılıçlı Mahallesi (Laiklik Caddesi), Selimpaşa Mahallesi (1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1036., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 3000., 3002., 3003., 3024., 3027., 3035., 3041., 3042., Adnan Menderes, Ara Çıkmazı, Bahçeli Okul, Bekir, Büyük Cami, Dalgıç, Elmaslı, Erol Aygören, Eski Şaraphane, Fırın Arkası, Gençtürk sokaklar)
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa Mahallesi, Halaskargazi, Hale, Havuzlu, Kadir Has, Kale Arkası, Kenar, Lojmanlar, Maden, Mehmet Akif Ersoy, Mehter, Mustafa Oruç, Mutlu, Müjde, Naz, Nuray, Okul Arkası, Orta, Remzi Özenç, Saadet, Saygılı, Semra Özal, Sevinç, Vapur, Yedpa Çıkmazı sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balaban Mahallesi, Muzaffer Sk. / Ortaköy Mahallesi, Sezer Sk. / Çayırdere Mahallesi, Milli Şair Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Fatih Mahallesi, Piripaşa, Ramazan Sezginer, Sarnıç, Soğukkuyu, Sur, Tavanlı Çeşme, Tavanlı Çeşme Arkası, Taşmektep, Yarbaşı, Yazarlar, Yeşilpınar, Yoğurtçu, Zükür Mektep, Çamlıçeşme, Özertem, İbrahim Argiç, İbrahim Kandemir, İclaliye, Şaban Demiray sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Başkomutan, Cumhuriyet, Hacı Pervane, Hacı Pervane Çeşme, Hüseyin Tufan, Mis Çıkmazı, Sanatkarlar, Yarbaşı, Yemeniciler sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Alibey Mahallesi, Abdulgani Mescit, Akgün Silivrili, Akçeşme, Ali Çınaklı, Asım Çavuş, Aziz, Başkomutan, Cumhuriyet, Damlataş, Doktor Şemsettinbey, Emin, Fatih Camii, Gençfidan, Hastane, Kızkapan, Murteza Yönet, Sinema, Çukur Çeşme sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Fatih Mahallesi, Akasyalar, Ay, Ayaz Çıkmazı, Aydın, Bahariye, Böcekhane, Dar, Dibek, Emin, Erbaş, Ethem Öpçin, Eşref Çavuş, Fatih Camii, Fatih Çeşme, Fethi Elmas, Feyzullah Işıklar, Gökçedeniz, Hamam, Hastane, Hüseyin Öpçin, Hikmet Çolak, Işıklar, Kalebedeni, Kırkale Kapısı, Külhan, Mısra, Mustafa Bingöl, Nurdan, Ortaçeşme sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balaban Mahallesi, Böğürtlen, Kalekapı, Yorulmaz, Ömer Seyfettin sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Sultançiftliği Mahallesi, 1., 2., 2/1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., 3., 5., 6., 7., 8/1., Eski Edirne Asfaltı, Ordu sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl Mahallesi, 2133., 2145., 2146. Sk. / Uğur Mumcu Mahallesi, 2133., 2141., I Sk. / Cebeci Mahallesi, 2450., P, Çanakkale Şehitleri sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çengilli, Yörük, Değirmen Çayırı sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Cümle, Değirmençayırı (Örcünlü), Cümle (Örcünlü), Nene Hatun, Fırat, Gülgün, Değirmen Çayırı, Kara Fatma, Yaka sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Köyiçi, Ezilli (Merkez), Değirmen Çayırı, Yaka, Arpaçay, Ezilli sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mecidiyeköy Mahallesi, Ahu, Cemal Sahir, Darcan, Emek 1, Gamze, Gülbahar, Kekik, Kırçıl, Kuşçular, Kiraz, Mecidiye, Mecidiye Deresi, Mehtap, Topuz, Vişne, Çınarlı, Çilek Aralığı, Şahinler, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Ertuğrul Kabataş sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar Mahallesi, Bakırcı, Bıldırcın, Biberiye, Cemal Sururi, Galata Deresi, Gülbahar, Güvercin, Işık, Kanarya, Kaptan, Karanfil, Kartal, Kasımpatı, Kılıç, Kumru 1, Kurtuluş, Martı, Papatya 1, Pelit, Salih Tozan, Serçe, Solmaz, Tekin, Yalçın, Çamlı, Çetin, Çulluk, Çil, Çimen 1, Ülkü, Üveyik, Şehit Ertuğrul Kabataş sokaklar
- Sebep: Bakım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Havuz, Reşitbey, Abdullah Çavuş, Alemdağ Yan Yolu, Reşatbey, Hakkı, Dindar, Alemdağ sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:30 - Süre: 9 saat
- Konum: Bağımsızlık, Gülveren, Anafartalar, Güneysu, Emel, Cevher, Hacı Rüstemoğlu, Talatpaşa, Marmara, Demir, Hatboyu, İstek, Şehit Ali Çelik, Gelibolu, Cihan, Kavaklıdere, Birlik, Şehzade, Sema, Ceylin, Yaşar Doğu, Kıvrım sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Uncular, Azat Yokuşu sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Doğancılar, İmam Nasır, Uncular sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Havuz, Reşitbey, Abdullah Çavuş, Alemdağ Yan Yolu, Reşatbey, Hakkı, Dindar, Alemdağ sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Beştelsiz Mahallesi (1. Yol, 2. Yol, 4. Yol, 5. Yol, 75/11., 75/11. Çıkmaz, 75/12., 75/2. sokaklar), Seyitnizam Mahallesi (G/22. Sokak), Çırpıcı Mahallesi (75/2., Modabağ 1, Modabağ 10, Modabağ 4, Modabağ 8, Modabağ 9, Seyitnizam, Yulaf Tarlası, Yulaf Tarlası (G/1), Yulaf Tarlası (G/2) sokaklar)
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Beştelsiz Mahallesi (Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir sokaklar), Merkezefendi Mahallesi (Sabri Ülker Sokak), Veliefendi Mahallesi (289., 74/3. Ara, 75/1., 75/1. Ara, 75/3., 75/3. Ara, 75/3B, 75/5., 75/6., 75/7., 75/B, 75/C, Ahmet Yesevi, Arif Şentürk, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu sokaklar)
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yeşiltepe Mahallesi, 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/9., 54/1., 54/3., 57/1., 74., Ahmet Kambur sokaklar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
28 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.