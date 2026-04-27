İZSU'dan pazartesi alarmı: 8 ilçe susuz kalıyor
27 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
27 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
27 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova - Erzene, Evka 3
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:15 - 10:15 - Süre: 1 saat
- Konum: Evka 3 Mahallesi 119/21 Sokak içi
- Sebep: Branşman arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli - Cumhuriyet
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Mimar Sinan Caddesi sokak içi
- Sebep: Branşman arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
Gaziemir - Hürriyet
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:29 - 11:29 - Süre: 2 saat
- Konum: 1071 Sokak içerisi
- Sebep: Ana boru arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Güzelbahçe - Yelki
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:45 - 11:45 - Süre: 2 saat
- Sebep: Branşman arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar - Bozyaka, Sevgi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:01 - 13:01 - Süre: 4 saat
- Konum: 4605 Sokak içi
- Sebep: Müteahhit çalışması
Karabağlar - Arap Hasan
- Tarih: 16.04.2026 Perşembe'den başlayarak 22 gün boyunca (Pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla içme suyu altyapı çalışmaları
27 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes - Kuyucak, Yeniköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:40 - 11:40 - Süre: 3 saat
- Sebep: Ana boru arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire - Kocaaliler
- Tarih: 26.04.2026 - 27.04.2026
- Saat: 11:00 - 11:00 (ertesi gün) - Süre: 24 saat
- Sebep: Kuyu arızalı sökümü yapılacak
27 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla - Zeytinalanı
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:45 - 11:00 - Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Merkez ve civarları
- Sebep: Ana boru arızası
27 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
27 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.