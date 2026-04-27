İZSU'dan pazartesi alarmı: 8 ilçe susuz kalıyor

İzmir'de 27 Nisan Pazartesi günü 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti Tire'de: kuyu arızası nedeniyle Kocaaliler'de su 24 saat boyunca akmayacak. Karabağlar'da ise müteahhit çalışması gerekçesiyle 4 saatlik kesinti öngörülüyor. Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Menderes ve Urla da etkilenen ilçeler arasında.