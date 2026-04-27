GDZ Elektrik açıkladı: İzmir'de 21 noktada elektrik yok

İzmir'de 27 Nisan Pazartesi günü 13 ilçede 21 elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler Bergama ve Kınık'ta: bu ilçelerde elektrik yaklaşık 8 saat verilmeyecek. Çeşme'de Alaçatı'yı da kapsayan geniş çaplı kesintiler 6,5 saat sürecek. Tüm kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmalarından kaynaklanıyor.