UEDAŞ duyurdu: 11 ilçede ışıklar 8 saat sönüyor

Bursa'da 27 Nisan Pazartesi günü 11 ilçede 43 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. En kapsamlı tablo Osmangazi ve Yıldırım'da: her iki ilçede de çok sayıda mahalle 6 ila 8 saat boyunca karanlıkta kalacak. Nilüfer, Karacabey ve Gürsu'da da kesintiler 8 saate ulaşıyor. Kesintilerin büyük bölümü şebeke ve altyapı çalışmalarından kaynaklanıyor.