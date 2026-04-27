UEDAŞ duyurdu: 11 ilçede ışıklar 8 saat sönüyor

UEDAŞ duyurdu: 11 ilçede ışıklar 8 saat sönüyor
Bursa'da 27 Nisan Pazartesi günü 11 ilçede 43 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. En kapsamlı tablo Osmangazi ve Yıldırım'da: her iki ilçede de çok sayıda mahalle 6 ila 8 saat boyunca karanlıkta kalacak. Nilüfer, Karacabey ve Gürsu'da da kesintiler 8 saate ulaşıyor. Kesintilerin büyük bölümü şebeke ve altyapı çalışmalarından kaynaklanıyor.

26 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

26 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 11 ilçesinde 43 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

26 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Eşref Dinçer Mahallesi – 348 Nolu, 350 Nolu, 349 Nolu Sokaklar
  • Sebep: Abone bağlama

26 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gürsu

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Canbazlarköyü Mahallesi – Dübek Önü, Kanal, Canbaz Bağlar, Dere Çıkmazı, Canbazlar, Canbaz Deresi, Sazlık Yolu, Canbaz Okul, Canbaz Hamam Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Gürsu

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Hasanköy Mahallesi
  • Sebep: OG tesis çalışması

26 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 12:30 - 13:30 - Süre: 1 saat
  • Konum: Çeltikçi Mahallesi – Çeltikçi-Cerrah Yolu, 5709, 5712, 5716, 5724, Çeltikçi Cami, 5719, 5707, 5704, 5702, Çeltikçi Dere Yanı, 5726, 5721, Çeltikçi Cami Yolu, 5722, 5715, 5701, 5711, 5725, 5713, 5727, 5705, Çeltikçi-, 5710, 5729, Çeltikçi-Hocaköy, 5717, 5706, 5720, 5728, 5714, 5703, 5708, Aliağa Dere Sokakları; Kemalpaşa Mahallesi – Yeni Hocaköy Yolu, Ali Ağa Deresi Sokakları; Cerrah Mahallesi; Hocaköy Mahallesi – Hocaköy-İnegöl, 5656, 5655 Sokakları
  • Sebep: Talep açma - kesme

26 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İznik

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Çamoluk, Yenişerefiye, Sansarak, İhsaniye, Dereköy Mahalleleri; Karatekin Mahallesi – 1.Karatekin/2, 1.Karatekin/1, 1.Karatekin_1 Sokakları; Kaynarca Mahallesi – Kaynarca Sokak
  • Sebep: OG fiziki irtibat

26 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Bayramdere Mahallesi – 18.(Yeniköy), 10.(Yeniköy), 39.(Yeniköy), 108.(Yeniköy), 83 (Yeniköy), 13.(Yeniköy), 105.(Yeniköy), 49.(Yeniköy), 85 (Yeniköy), 26.(Yeniköy), Fevziçakmak, 30.(Yeniköy), 59.(Yeniköy), 34.(Yeniköy), 40 (Yeniköy), 110.(Yeniköy), 28 (Yeniköy), 45.(Yeniköy), Mehmet İzgi, 37.(Yeniköy), 42 (Yeniköy), 33.(Yeniköy), 61.(Yeniköy), 32.(Yeniköy), 89.(Yeniköy), 29.(Yeniköy), 14.(Yeniköy), 4 (Yeniköy), 22 (Yeniköy), 47.(Yeniköy), 31.(Yeniköy), 63.(Yeniköy), Karacabey, 24.(Yeniköy), 7.(Yeniköy), 1.(Yeniköy), 38.(Yeniköy), 91(Yeniköy), 17.(Yeniköy), Piknik, 20.(Yeniköy), 79 (Yeniköy), 101.(Yeniköy), 35.(Yeniköy), 69 (Yeniköy), 36.(Yeniköy), Dere, 8.(Yeniköy), 75 (Yeniköy), 6 (Yeniköy), 52.(Yeniköy), 5.(Yeniköy), 436 (Yeniköy), 93.(Yeniköy), Orman, 27.(Yeniköy), 11.(Yeniköy), 2.(Yeniköy), 77 (Yeniköy), Bayramdere, 19 (Yeniköy), 81 (Yeniköy), 51.(Yeniköy), 16.(Yeniköy), 3.(Yeniköy), 12.(Yeniköy), 73.(Yeniköy), 15.(Yeniköy), 23.(Yeniköy), 67.(Yeniköy), 65 (Yeniköy), 50.(Yeniköy), 57.(Yeniköy) Sokakları; Taşlık Mahallesi; Ballıkaya Mahallesi; Esentepe Mahallesi; Akçasusurluk Mahallesi; Ekmekçi Mahallesi; Ekinli Mahallesi; Mamuriyet Mahallesi – Boğaz Yolu Sokak; Çamlıca Mahallesi; Çarıkköy Mahallesi – Çarık Sokak; Harmanlı Mahallesi; Hamidiye Mahallesi – Dutluk, Akanlar Sokakları; Kulakpınar Mahallesi; Boğazköy Mahallesi – Boğaz Sokak; Seyran Mahallesi; Çeşnigir Mahallesi; Akçakoyun Mahallesi; Gazi Mahallesi – Bayıraltı Sokak; Yarış Mahallesi; Hayırlar Mahallesi
  • Sebep: ENH bakım

Karacabey

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Kurşunlu Mahallesi – 30 (Malkara), 17. (Malkara), 41 (Malkara), 12(Malkara), 25, Kurşunlu, 20. (Malkara), 21 (Malkara), 19 (Malkara), 5. (Malkara), 15 (Malkara), 9.(Malkara), 33, 23(Malkara), 39, Yeniköy CD, 18 (Malkara), 16 (Malkara), Kurşunlu (Malkara), 4. (Malkara), 1, 10, Yeniköy_1, 10 (Malkara), 6, 31, 19 (Malkara)-, 3 (Malkara), 22.(Malkara), 8 (Malkara), 43, 11 (Malkara), 26, 3-, 13, 45 (Malkara) Sokakları
  • Sebep: ENH bakım

26 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Evciler Mahallesi – Evciler 3, Evciler 11, Evciler 8, Evciler 1, Evciler 10, Evciler 12, Evciler 5, Evciler 2, Evciler 6, Evciler 9, Evciler 7, Evciler 4 Sokakları
  • Sebep: ENH bakım

26 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 13:00 - 17:30 - Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Tepecik Mahallesi – Ölmez, Şehit Ali Üzel, Eminağa, Belediye Sokakları
  • Sebep: AG hat bakımı

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Tepecik Mahallesi – Tepecik Mustafakemalpaşa, Eminağa, Dereyolu Sokakları
  • Sebep: AG hat bakımı

26 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Üçevler Mahallesi – Dikyokuş, Kaçmaz, Nar(220), Danış(220), Dedeler, Çamlık(220), Albayrak(220), Durgun, Denetim, Şengeldi, Kızılcık(220), Define, Üster, A, Açelya(220), Develi, Denizciler, Arda, Davutpaşa, Ünsaç, Demirtaş, Güleryüz, Dik(220), Akbaş, Akın(220) Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Dağyenice Mahallesi – 13.(400), 10.(400), 4.(400), 1.(400), 26.(400), 18.(400), 7.(400), 24.(400), 16.(400), 9.(400), 6.(400), 3.(400), 20.(400), 11.(400), 15.(400), 28.(400), 14.(400), 17.(400), 5.(400), 2.(400), 22.(400), 19.(400), 12.(400), 8.(400), 27.(400) Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Fethiye Mahallesi – Papatya(240), Bilen, Düz(240), Fedakar, Filiz(240), Gonca, Ay(240), Eskicumalı, 1.Barutluk, 2.Barutluk, Ferik, Yaşam(240), 2.Ferah, Fikir, Kale(240), Cam(240), Sanayi, Çavdar(240), Anadolu(240), Felek Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Dumlupınar Mahallesi – Yukarı Harmanlık, Çetin Emeç(500) Sokakları
  • Sebep: SDK değişimi

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Üçevler Mahallesi – 2.Darı Sokak
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Akçalar Mahallesi – 1.Akgün Sokak
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Balkan Mahallesi
  • Sebep: SDK değişimi

26 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Demirtaş Sakarya Mahallesi – 34, 79, 31, 1012, Akçaköy, 33, 19, 78 Sokakları
  • Sebep: Abone bağlama

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
  • Konum: Panayır Mahallesi – 1.Çalıkuşu, 5.Bal, 1.Şentürk Sokakları
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 14:00 - 15:00 - Süre: 1 saat
  • Konum: Çağlayan Mahallesi
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Doğancı Mahallesi – 7.Doğan, 6.Dar, 6.Dal, 3.Defne, 3.Bağlar, Gürdük, 12.Deniz, 30.Cami, Doğancı, Durali, 3.Aralık, Dübek, Güvercin, Angın, Direkdibi, 2.Orkide, 8.Ardıç, 1.Tuana, Koru, Lale, 11.Gonca, 22.Dere, Uludağ, Irmak, Çilekçiler, 1.Dolubaba, 6.Aktar, 1.Güllük, Tepebaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1.Fırın Çıkmazı, 13.Cami, Güroluk, 1.Ertuğrul, 7.Kardelen, 17.Çakmak, 1.Asa, 25.Okul Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Kirazlı Mahallesi – 2.Ulu, Aygın, Göl, Kamp, 13.Deniz, 4.İncirli, Kanarya, 22.Menekşe, 3.Bilim, Mürseller Yolu, Türhan, 27.Dere, Başalan, Karayel, 22.Bahçe, Dağyeli, 4.Bütün, 2.Sevenler, Hacı Mezarı Mevkii, Yayla, Baytar, 6.Armut, Gişe, 12.Başaran, 19.Karanfil, Kirazlı Osmangazi, Dik Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Hüseyinalan Mahallesi – 1.Karakiraz, 14.Fatih, Erikli, 3.Köklük, Uzun Tarla, Çetintaş Yolu, Akif Ağa, Hüseyin Alan, 1.Köklük, Cami Çayırı, Avcılar, 9.Sevinç, Hüseyinalan, 1.Erenler, Tosun, Mürseller Yolu, 14.Uğur, Şenocak, 5.Harmanlar, 5.Kardelen, Cemal Ağa, 1.Girgin, Yılmazlar, 8.Yılmaz, 24.Dere, Seyhanlar, 13.Dilek, 1.Dolubaba, Bayır, 2.Köklük, Uyar Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Mürseller Mahallesi – 2.Gaziler, 7.Küçük, Mürseller Yolu, Mürseller Köy Yolu, Müdür, Erik Deresi Yolu, 5.Sarı, 5.Harman, 5.Yokuş, 5.Bağlar, Uluyol, Tarihi Pınar, 17.Fırın, 27.Ay, Mürseller, 15.Kaya Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Yiğitali Mahallesi – Uludağ Sokak
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Tuzaklı Mahallesi – Tuzaklı Keles Yolu, 4.Harmanlar, 1.Aşağı, 3.Kuyu, Eski Harman, Çavdarlar, Tuzaklı, Gömece, Tuzaklı Köy Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Elmaçukur Mahallesi – Cemil, Fasulyelidere, Bostanlar, 1.Süleymaniye, Gürgenli, Yok, Menşur, Karagöl, 16.Gazi, Sırtlar, 17.Yayla, Kirkat, Elmaçukur, 1.Altyol, 14.Çayır Sokakları
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Bağlı Mahallesi
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
  • Konum: Ovaakça Merkez Mahallesi – Mehmet Dede, Evliya Çelebi, Alparslan, 3.Öz, Kürşat, 1.Gökalp, Necip Fazıl, Arif Nihat Asya, Nene Hatun, Emir Sultan Hz., Şehzade Selim, Şht.Orhan Bilici, Zarif, Bilge Kağan, Aziziye, 20.Karanfil Sokakları
  • Sebep: AG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
  • Konum: Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi – Alparslan, 11.Vatan, 1.Gaziler, 16.Yayla, 9.Yurt Sokakları
  • Sebep: AG tesis çalışması

26 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Eğerce Mahallesi – Eğerce Sokak
  • Sebep: OG hat bakım

26 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: Şirinevler Mahallesi – Göktürkler, 20/6, 20/8, 20/11, 20/1, 20/9, 20/5, Burkay, 20/7, A20 Sokakları
  • Sebep: AG müşteri talebi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Arabayatağı Mahallesi – Arabacı, Soyer, 1.Asuman, 1.Altay, 1.Ayaz, 1.Ören, 1.Yeşilay, 1.Güllüce, Azim Çıkmaz, 1.Şile, 1.Burgu, Çınarönü, Ayvaz, Beyazevler, 1.Açık, 2.Bilge, Mezarlık, 2.Maden, İlhan, 4.Kiraz, Nenehatun, Gazlı, Aşar, 1.Alaçam, 1.Budak, 3.Akarsu, 2.Yiğit, 1.Köroğlu, 1.Meltem, 3.Sevinç, Kamalı, 1.Armağan, 2.Akçimen, 1.Aydın, 1.Albayrak, 1.Dalyan, 6.Manolya, Aktif, Yıldız Çıkmaz, 1.Yağcı, 2.Yazıcı, 1.Akıl, Akyazı, 13.Çiğdem, 7.Serçe, Atasever, 6.Asya, 2.Açelya, Sudeposu, Tekel, 1.Büyük, Balık, 2.Akıl, Düzcan, 2.Bülbül, Avşar, Pırlanta, 10.Adalet, 1.Aydoğan, 1.Atıcılar, 1.Arif, 8.Mercan, 1.Bilgi, Abant Çıkmaz, Aykan, 1.Hastane, Susam, Ayçiçeği, 1.Selvi, 1.Doğan, 3.Karanfil, 1.Kalyoncu, Bey, Tinç, 6.Kumru, 1.Özen, 2.Murat, 1.Aslan, 1.Pamuk, Aran Çıkmaz, 4.Yavuz, Altındirek, Tiker, 5.Akpınar, 19.Gül, 1.Akala, 1.Ak, Koç Çıkmaz, Buz, 1.Badem, Ayça, Beydere, 1.Akçimen, Atmaca, 1.Sarıgül, Acar Çıkmaz, 2.Ertürk, 9.Eğitim, Ekşioğlu, 1.Güçlü, 3.Aktaş, 1.Ertürk, 1.Buğday, Ayfer, 3.Asker, 10.Ardıç, 1.Durak, 1.Aydoğdu, 2.Seçkin, Ankarayolu, Saklambaç, Büge, 1.Duman, Arzu, Cami, Altınova Sokakları
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Hacivat Mahallesi – A141, A144, 13, A145, 11, A150, A143, A147, A142, 8.Engin, 11 Eylül, A158, A151, A154, C100, B244, A127, B248, B241, 5.Aksu, A149, 145/1, B128, B245/1, B243, C102, A345, A139, Ankarayolu, A153, A152, 127/1, 12, A346, B240, C103, A140, B419, A146, A137, A156, B245, A148, A131, A155, B242, A125, Hacivat, A138, C105 Sokakları
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Çelebi Mehmet Mahallesi – Güneştepe, Arpaçay, 2.Ertürk, Başaklı, Çınarönü, 1.Gündüz, 1.Yasemin, 6.Güneş, 2.Adalet, Altınoluk, 1.Sedef, 1.Aytaç, 4.Yıldız, Avar, 1.Yağmur, 1.Alim, 1.Ağaçlı, 1.Akpınar, Hacıvatalti, 3.Balkan, 1.Adalet, 2.Bağ, 1.Altıntaş, 1.Nehir, 1.Babacan, Aysun, 1.Akçakoca, Alptekin, 1.Akdeniz, 1.Aslı, Altan, Anar, Çakırlar, Akyuva, 2.Sevgi, 3.Çelik, Akçaabat, 6.Bahçe, 1.Sever, Haberler, 2.Ada, Andaç, 2.Budak, 4.Çiğdem, 2.Yaren, 7.Efe, 2.Kurşun, Aytuğ, 2.Alan, 1.Meşe, 2.Çilek, Arşin, 1.Anamur, 3.Çınar, 2.Pamuk, 3.Ardıç, 8.Elif, Aysel, 2.Demir, 3.Kanarya, 2.Keklik, Ağrı, 2.Asya, Ankarayolu, Kaygusuz, 1.Sevgi, 4.Bakır, 2.Bal, Tuba Sokakları
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Çınarönü Mahallesi – 1.Emirhan, 3.Akgün, 2.Alp, 1.Akbulut, 4.Akasya, Ayvalık, 2.Ahlat, 1.Bilgi, 1.Yemişli, 2.Sarmaşık, 1.Atilla, Asmadalı, 1.Nazlı, 3.Yamaç, Akköy, 2.Aksu, 2.Esen, 2.Meriç, Akkaya, Akkuyu, 4.Bulut, 1.Demet, 1.Başak, 1.İlker, 1.Atlı, 2.Kır, 1.Asma, 1.Serçe, 1.Adil, 4.Akarsu, 3.Er, 1.Aycan, Atik, 2.Mevsim, 3.Çimen, Anıt, 2.Çiftçi, 2.Karaca, 2.Ergene, 1.Akala, 1.Havuz, 3.Arda, 1.Doğru, Sadıklı, 2.Mert, 1.Asya, 1.Aydın, Paşa, Dirican, Yar, 2.Alev, Altıntepe, 1.Alpay, Vişneli, 2.Eğitim, Ülker, 2.Kayın, Karadağ, 1.Dilek, Şimşek, Başaklı, 1.Akyüz, 1.Sarnıç, Ayfer, Ardeşen, 1.Eda, 2.Avlu, 2.Deniz, Akdağ Sokakları
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Samanlı Mahallesi
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Vakıf Mahallesi – 8.Engin, 5.Aksu Sokakları
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Ulus Mahallesi – Sudeposu Sokak
  • Sebep: Kesici değişimi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: Vakıf Mahallesi
  • Sebep: AG müşteri talebi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: Şirinevler Mahallesi – 25/6, B11, B23 Sokakları
  • Sebep: AG müşteri talebi

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Şükraniye Mahallesi – 7.Yüksel, 6.Kanal, 2.Ege, 10.Karanfil, 18.Dere, 8.Dik, 4.Burgu, 2.Geniş, 10.Çiçek, 11.Okul, Türkgücü, Emek Çıkmaz Sokakları
  • Sebep: AG tesis çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
  • Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Şükraniye Mahallesi – 7.Yüksel, 4.Burgu, 3.Yüce, 10.Karanfil, 2.Ege, 11.Lale, 12.Yavuz, 14.Menekşe, 6.Nur, 16.Aydın, 9.Dik, 9.Yılmaz, 2.Meram, 4.Yan, 10.Yeni Sokakları
  • Sebep: AG tesis çalışması

26 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

26 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

26 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

26 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

26 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

26 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

