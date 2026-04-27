UEDAŞ duyurdu: 11 ilçede ışıklar 8 saat sönüyor
26 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
26 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 11 ilçesinde 43 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
26 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Eşref Dinçer Mahallesi – 348 Nolu, 350 Nolu, 349 Nolu Sokaklar
- Sebep: Abone bağlama
26 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Canbazlarköyü Mahallesi – Dübek Önü, Kanal, Canbaz Bağlar, Dere Çıkmazı, Canbazlar, Canbaz Deresi, Sazlık Yolu, Canbaz Okul, Canbaz Hamam Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Gürsu
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hasanköy Mahallesi
- Sebep: OG tesis çalışması
26 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 12:30 - 13:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Çeltikçi Mahallesi – Çeltikçi-Cerrah Yolu, 5709, 5712, 5716, 5724, Çeltikçi Cami, 5719, 5707, 5704, 5702, Çeltikçi Dere Yanı, 5726, 5721, Çeltikçi Cami Yolu, 5722, 5715, 5701, 5711, 5725, 5713, 5727, 5705, Çeltikçi-, 5710, 5729, Çeltikçi-Hocaköy, 5717, 5706, 5720, 5728, 5714, 5703, 5708, Aliağa Dere Sokakları; Kemalpaşa Mahallesi – Yeni Hocaköy Yolu, Ali Ağa Deresi Sokakları; Cerrah Mahallesi; Hocaköy Mahallesi – Hocaköy-İnegöl, 5656, 5655 Sokakları
- Sebep: Talep açma - kesme
26 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çamoluk, Yenişerefiye, Sansarak, İhsaniye, Dereköy Mahalleleri; Karatekin Mahallesi – 1.Karatekin/2, 1.Karatekin/1, 1.Karatekin_1 Sokakları; Kaynarca Mahallesi – Kaynarca Sokak
- Sebep: OG fiziki irtibat
26 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bayramdere Mahallesi – 18.(Yeniköy), 10.(Yeniköy), 39.(Yeniköy), 108.(Yeniköy), 83 (Yeniköy), 13.(Yeniköy), 105.(Yeniköy), 49.(Yeniköy), 85 (Yeniköy), 26.(Yeniköy), Fevziçakmak, 30.(Yeniköy), 59.(Yeniköy), 34.(Yeniköy), 40 (Yeniköy), 110.(Yeniköy), 28 (Yeniköy), 45.(Yeniköy), Mehmet İzgi, 37.(Yeniköy), 42 (Yeniköy), 33.(Yeniköy), 61.(Yeniköy), 32.(Yeniköy), 89.(Yeniköy), 29.(Yeniköy), 14.(Yeniköy), 4 (Yeniköy), 22 (Yeniköy), 47.(Yeniköy), 31.(Yeniköy), 63.(Yeniköy), Karacabey, 24.(Yeniköy), 7.(Yeniköy), 1.(Yeniköy), 38.(Yeniköy), 91(Yeniköy), 17.(Yeniköy), Piknik, 20.(Yeniköy), 79 (Yeniköy), 101.(Yeniköy), 35.(Yeniköy), 69 (Yeniköy), 36.(Yeniköy), Dere, 8.(Yeniköy), 75 (Yeniköy), 6 (Yeniköy), 52.(Yeniköy), 5.(Yeniköy), 436 (Yeniköy), 93.(Yeniköy), Orman, 27.(Yeniköy), 11.(Yeniköy), 2.(Yeniköy), 77 (Yeniköy), Bayramdere, 19 (Yeniköy), 81 (Yeniköy), 51.(Yeniköy), 16.(Yeniköy), 3.(Yeniköy), 12.(Yeniköy), 73.(Yeniköy), 15.(Yeniköy), 23.(Yeniköy), 67.(Yeniköy), 65 (Yeniköy), 50.(Yeniköy), 57.(Yeniköy) Sokakları; Taşlık Mahallesi; Ballıkaya Mahallesi; Esentepe Mahallesi; Akçasusurluk Mahallesi; Ekmekçi Mahallesi; Ekinli Mahallesi; Mamuriyet Mahallesi – Boğaz Yolu Sokak; Çamlıca Mahallesi; Çarıkköy Mahallesi – Çarık Sokak; Harmanlı Mahallesi; Hamidiye Mahallesi – Dutluk, Akanlar Sokakları; Kulakpınar Mahallesi; Boğazköy Mahallesi – Boğaz Sokak; Seyran Mahallesi; Çeşnigir Mahallesi; Akçakoyun Mahallesi; Gazi Mahallesi – Bayıraltı Sokak; Yarış Mahallesi; Hayırlar Mahallesi
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kurşunlu Mahallesi – 30 (Malkara), 17. (Malkara), 41 (Malkara), 12(Malkara), 25, Kurşunlu, 20. (Malkara), 21 (Malkara), 19 (Malkara), 5. (Malkara), 15 (Malkara), 9.(Malkara), 33, 23(Malkara), 39, Yeniköy CD, 18 (Malkara), 16 (Malkara), Kurşunlu (Malkara), 4. (Malkara), 1, 10, Yeniköy_1, 10 (Malkara), 6, 31, 19 (Malkara)-, 3 (Malkara), 22.(Malkara), 8 (Malkara), 43, 11 (Malkara), 26, 3-, 13, 45 (Malkara) Sokakları
- Sebep: ENH bakım
26 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Evciler Mahallesi – Evciler 3, Evciler 11, Evciler 8, Evciler 1, Evciler 10, Evciler 12, Evciler 5, Evciler 2, Evciler 6, Evciler 9, Evciler 7, Evciler 4 Sokakları
- Sebep: ENH bakım
26 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 13:00 - 17:30 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Tepecik Mahallesi – Ölmez, Şehit Ali Üzel, Eminağa, Belediye Sokakları
- Sebep: AG hat bakımı
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Tepecik Mahallesi – Tepecik Mustafakemalpaşa, Eminağa, Dereyolu Sokakları
- Sebep: AG hat bakımı
26 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Üçevler Mahallesi – Dikyokuş, Kaçmaz, Nar(220), Danış(220), Dedeler, Çamlık(220), Albayrak(220), Durgun, Denetim, Şengeldi, Kızılcık(220), Define, Üster, A, Açelya(220), Develi, Denizciler, Arda, Davutpaşa, Ünsaç, Demirtaş, Güleryüz, Dik(220), Akbaş, Akın(220) Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Dağyenice Mahallesi – 13.(400), 10.(400), 4.(400), 1.(400), 26.(400), 18.(400), 7.(400), 24.(400), 16.(400), 9.(400), 6.(400), 3.(400), 20.(400), 11.(400), 15.(400), 28.(400), 14.(400), 17.(400), 5.(400), 2.(400), 22.(400), 19.(400), 12.(400), 8.(400), 27.(400) Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Fethiye Mahallesi – Papatya(240), Bilen, Düz(240), Fedakar, Filiz(240), Gonca, Ay(240), Eskicumalı, 1.Barutluk, 2.Barutluk, Ferik, Yaşam(240), 2.Ferah, Fikir, Kale(240), Cam(240), Sanayi, Çavdar(240), Anadolu(240), Felek Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Dumlupınar Mahallesi – Yukarı Harmanlık, Çetin Emeç(500) Sokakları
- Sebep: SDK değişimi
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Üçevler Mahallesi – 2.Darı Sokak
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Akçalar Mahallesi – 1.Akgün Sokak
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Balkan Mahallesi
- Sebep: SDK değişimi
26 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Demirtaş Sakarya Mahallesi – 34, 79, 31, 1012, Akçaköy, 33, 19, 78 Sokakları
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Panayır Mahallesi – 1.Çalıkuşu, 5.Bal, 1.Şentürk Sokakları
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 15:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Çağlayan Mahallesi
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Doğancı Mahallesi – 7.Doğan, 6.Dar, 6.Dal, 3.Defne, 3.Bağlar, Gürdük, 12.Deniz, 30.Cami, Doğancı, Durali, 3.Aralık, Dübek, Güvercin, Angın, Direkdibi, 2.Orkide, 8.Ardıç, 1.Tuana, Koru, Lale, 11.Gonca, 22.Dere, Uludağ, Irmak, Çilekçiler, 1.Dolubaba, 6.Aktar, 1.Güllük, Tepebaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1.Fırın Çıkmazı, 13.Cami, Güroluk, 1.Ertuğrul, 7.Kardelen, 17.Çakmak, 1.Asa, 25.Okul Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kirazlı Mahallesi – 2.Ulu, Aygın, Göl, Kamp, 13.Deniz, 4.İncirli, Kanarya, 22.Menekşe, 3.Bilim, Mürseller Yolu, Türhan, 27.Dere, Başalan, Karayel, 22.Bahçe, Dağyeli, 4.Bütün, 2.Sevenler, Hacı Mezarı Mevkii, Yayla, Baytar, 6.Armut, Gişe, 12.Başaran, 19.Karanfil, Kirazlı Osmangazi, Dik Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hüseyinalan Mahallesi – 1.Karakiraz, 14.Fatih, Erikli, 3.Köklük, Uzun Tarla, Çetintaş Yolu, Akif Ağa, Hüseyin Alan, 1.Köklük, Cami Çayırı, Avcılar, 9.Sevinç, Hüseyinalan, 1.Erenler, Tosun, Mürseller Yolu, 14.Uğur, Şenocak, 5.Harmanlar, 5.Kardelen, Cemal Ağa, 1.Girgin, Yılmazlar, 8.Yılmaz, 24.Dere, Seyhanlar, 13.Dilek, 1.Dolubaba, Bayır, 2.Köklük, Uyar Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mürseller Mahallesi – 2.Gaziler, 7.Küçük, Mürseller Yolu, Mürseller Köy Yolu, Müdür, Erik Deresi Yolu, 5.Sarı, 5.Harman, 5.Yokuş, 5.Bağlar, Uluyol, Tarihi Pınar, 17.Fırın, 27.Ay, Mürseller, 15.Kaya Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yiğitali Mahallesi – Uludağ Sokak
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Tuzaklı Mahallesi – Tuzaklı Keles Yolu, 4.Harmanlar, 1.Aşağı, 3.Kuyu, Eski Harman, Çavdarlar, Tuzaklı, Gömece, Tuzaklı Köy Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Elmaçukur Mahallesi – Cemil, Fasulyelidere, Bostanlar, 1.Süleymaniye, Gürgenli, Yok, Menşur, Karagöl, 16.Gazi, Sırtlar, 17.Yayla, Kirkat, Elmaçukur, 1.Altyol, 14.Çayır Sokakları
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bağlı Mahallesi
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Ovaakça Merkez Mahallesi – Mehmet Dede, Evliya Çelebi, Alparslan, 3.Öz, Kürşat, 1.Gökalp, Necip Fazıl, Arif Nihat Asya, Nene Hatun, Emir Sultan Hz., Şehzade Selim, Şht.Orhan Bilici, Zarif, Bilge Kağan, Aziziye, 20.Karanfil Sokakları
- Sebep: AG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi – Alparslan, 11.Vatan, 1.Gaziler, 16.Yayla, 9.Yurt Sokakları
- Sebep: AG tesis çalışması
26 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce Mahallesi – Eğerce Sokak
- Sebep: OG hat bakım
26 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi – Göktürkler, 20/6, 20/8, 20/11, 20/1, 20/9, 20/5, Burkay, 20/7, A20 Sokakları
- Sebep: AG müşteri talebi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Arabayatağı Mahallesi – Arabacı, Soyer, 1.Asuman, 1.Altay, 1.Ayaz, 1.Ören, 1.Yeşilay, 1.Güllüce, Azim Çıkmaz, 1.Şile, 1.Burgu, Çınarönü, Ayvaz, Beyazevler, 1.Açık, 2.Bilge, Mezarlık, 2.Maden, İlhan, 4.Kiraz, Nenehatun, Gazlı, Aşar, 1.Alaçam, 1.Budak, 3.Akarsu, 2.Yiğit, 1.Köroğlu, 1.Meltem, 3.Sevinç, Kamalı, 1.Armağan, 2.Akçimen, 1.Aydın, 1.Albayrak, 1.Dalyan, 6.Manolya, Aktif, Yıldız Çıkmaz, 1.Yağcı, 2.Yazıcı, 1.Akıl, Akyazı, 13.Çiğdem, 7.Serçe, Atasever, 6.Asya, 2.Açelya, Sudeposu, Tekel, 1.Büyük, Balık, 2.Akıl, Düzcan, 2.Bülbül, Avşar, Pırlanta, 10.Adalet, 1.Aydoğan, 1.Atıcılar, 1.Arif, 8.Mercan, 1.Bilgi, Abant Çıkmaz, Aykan, 1.Hastane, Susam, Ayçiçeği, 1.Selvi, 1.Doğan, 3.Karanfil, 1.Kalyoncu, Bey, Tinç, 6.Kumru, 1.Özen, 2.Murat, 1.Aslan, 1.Pamuk, Aran Çıkmaz, 4.Yavuz, Altındirek, Tiker, 5.Akpınar, 19.Gül, 1.Akala, 1.Ak, Koç Çıkmaz, Buz, 1.Badem, Ayça, Beydere, 1.Akçimen, Atmaca, 1.Sarıgül, Acar Çıkmaz, 2.Ertürk, 9.Eğitim, Ekşioğlu, 1.Güçlü, 3.Aktaş, 1.Ertürk, 1.Buğday, Ayfer, 3.Asker, 10.Ardıç, 1.Durak, 1.Aydoğdu, 2.Seçkin, Ankarayolu, Saklambaç, Büge, 1.Duman, Arzu, Cami, Altınova Sokakları
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Hacivat Mahallesi – A141, A144, 13, A145, 11, A150, A143, A147, A142, 8.Engin, 11 Eylül, A158, A151, A154, C100, B244, A127, B248, B241, 5.Aksu, A149, 145/1, B128, B245/1, B243, C102, A345, A139, Ankarayolu, A153, A152, 127/1, 12, A346, B240, C103, A140, B419, A146, A137, A156, B245, A148, A131, A155, B242, A125, Hacivat, A138, C105 Sokakları
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Çelebi Mehmet Mahallesi – Güneştepe, Arpaçay, 2.Ertürk, Başaklı, Çınarönü, 1.Gündüz, 1.Yasemin, 6.Güneş, 2.Adalet, Altınoluk, 1.Sedef, 1.Aytaç, 4.Yıldız, Avar, 1.Yağmur, 1.Alim, 1.Ağaçlı, 1.Akpınar, Hacıvatalti, 3.Balkan, 1.Adalet, 2.Bağ, 1.Altıntaş, 1.Nehir, 1.Babacan, Aysun, 1.Akçakoca, Alptekin, 1.Akdeniz, 1.Aslı, Altan, Anar, Çakırlar, Akyuva, 2.Sevgi, 3.Çelik, Akçaabat, 6.Bahçe, 1.Sever, Haberler, 2.Ada, Andaç, 2.Budak, 4.Çiğdem, 2.Yaren, 7.Efe, 2.Kurşun, Aytuğ, 2.Alan, 1.Meşe, 2.Çilek, Arşin, 1.Anamur, 3.Çınar, 2.Pamuk, 3.Ardıç, 8.Elif, Aysel, 2.Demir, 3.Kanarya, 2.Keklik, Ağrı, 2.Asya, Ankarayolu, Kaygusuz, 1.Sevgi, 4.Bakır, 2.Bal, Tuba Sokakları
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Çınarönü Mahallesi – 1.Emirhan, 3.Akgün, 2.Alp, 1.Akbulut, 4.Akasya, Ayvalık, 2.Ahlat, 1.Bilgi, 1.Yemişli, 2.Sarmaşık, 1.Atilla, Asmadalı, 1.Nazlı, 3.Yamaç, Akköy, 2.Aksu, 2.Esen, 2.Meriç, Akkaya, Akkuyu, 4.Bulut, 1.Demet, 1.Başak, 1.İlker, 1.Atlı, 2.Kır, 1.Asma, 1.Serçe, 1.Adil, 4.Akarsu, 3.Er, 1.Aycan, Atik, 2.Mevsim, 3.Çimen, Anıt, 2.Çiftçi, 2.Karaca, 2.Ergene, 1.Akala, 1.Havuz, 3.Arda, 1.Doğru, Sadıklı, 2.Mert, 1.Asya, 1.Aydın, Paşa, Dirican, Yar, 2.Alev, Altıntepe, 1.Alpay, Vişneli, 2.Eğitim, Ülker, 2.Kayın, Karadağ, 1.Dilek, Şimşek, Başaklı, 1.Akyüz, 1.Sarnıç, Ayfer, Ardeşen, 1.Eda, 2.Avlu, 2.Deniz, Akdağ Sokakları
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Samanlı Mahallesi
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Vakıf Mahallesi – 8.Engin, 5.Aksu Sokakları
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Ulus Mahallesi – Sudeposu Sokak
- Sebep: Kesici değişimi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Vakıf Mahallesi
- Sebep: AG müşteri talebi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi – 25/6, B11, B23 Sokakları
- Sebep: AG müşteri talebi
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Şükraniye Mahallesi – 7.Yüksel, 6.Kanal, 2.Ege, 10.Karanfil, 18.Dere, 8.Dik, 4.Burgu, 2.Geniş, 10.Çiçek, 11.Okul, Türkgücü, Emek Çıkmaz Sokakları
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Şükraniye Mahallesi – 7.Yüksel, 4.Burgu, 3.Yüce, 10.Karanfil, 2.Ege, 11.Lale, 12.Yavuz, 14.Menekşe, 6.Nur, 16.Aydın, 9.Dik, 9.Yılmaz, 2.Meram, 4.Yan, 10.Yeni Sokakları
- Sebep: AG tesis çalışması
26 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
26 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
26 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
26 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
26 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
26 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.