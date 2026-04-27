Başkent Elektrik duyurdu: 54 noktada ışıklar saatlerce sönüyor
27 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
27 Nisan 2026 Pazartesi günü Ankara’nın 22 ilçesinde 54 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
27 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 12:30 | Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279, Ünal, 19, 1477, Ahmetadil, Eren, 313, Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız, Bayır, 235, Zümrüt, Ertuğrulgazi, Oba, Gümüş, 290, 104, Yavuz Sultan Selim, Atatürk, Kazım Karabekir, Günaydın, Çağlayan 1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101, Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt Mah, Akşemsettin, Dedekorkut, Çimen, Faruk, 109, Saray, Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234, Kirazlı, Anafartalar, Hüseyingazi, Topraklık, 297, Akşemsettin, Cevher, Taşkent 1, 1462, 107, 284, 298, Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110, Elmalı, Çember, 291, Kurusarı, Feza, Aşına, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473, 295, Derin, Didem, Cennet, 108, Yeşilırmak, Bağlum, Gazi 1, Şahin, Bedir, Bahtiyar 1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin, Yakut, 238, Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287, Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar, Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300, Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463, İslamabad, Kösrelikızığı Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: 494, Şehit Ömer Halisdemir, Doğu, 206, 204, 191/2, 212/7, 209, 212/3, 212/5, 212/4, 212/2, 208, 212/1, 212, 145, 197/4, 202, 190, 204/1, 207/1 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ortabereket Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 – 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Şekerköy Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Eğilmez Kale Mevki, Kanalyolu 1, Maden Kesikköprü, Maden, Karayalçın, Kanal Yolu, Adıgüzel Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Yöreli Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:30 | Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak, Karcıkaya Dere Sağ, Dik Çakmak Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 17:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Akkol Bağları, Çınar, Dibekönü, Efe Hoca Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Beşevler Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Hamzalar, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Şahinler, Yayla Alakoç, Berçinçatak, Gebeler Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: 3250 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 12:30 | Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279, Ünal, 19, 1477, Ahmetadil, Eren, 313, Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız, Bayır, 235, Zümrüt, Ertuğrulgazi, Oba, Gümüş, 290, 104, Yavuz Sultan Selim, Atatürk, Kazım Karabekir, Günaydın, Çağlayan 1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101, Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt Mah, Akşemsettin, Dedekorkut, Çimen, Faruk, 109, Saray, Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234, Kirazlı, Anafartalar, Hüseyingazi, Topraklık, 297, Akşemsettin, Cevher, Taşkent 1, 1462, 107, 284, 298, Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110, Elmalı, Çember, 291, Kurusarı, Feza, Aşına, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473, 295, Derin, Didem, Cennet, 108, Yeşilırmak, Bağlum, Gazi 1, Şahin, Bedir, Bahtiyar 1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin, Yakut, 238, Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287, Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar, Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300, Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463, İslamabad, Kösrelikızığı Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: 2. Sele, 1. Sele Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah, Yıldız, Barbaros, Yüksel, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardi Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Sungur, Farabi, Mert, Pancar, Kuşburnu, Ardacık, Kayalı 1, Koza Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 16:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Çobanlı, Sungur, İbni Sina, Köksal, Kargalı, Cihan, Atlıyol, Kuşburnu, Cansever Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 4002, 4001 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: 3250 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: 612 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 17:00 | Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Şehit Hikmet Özer, 2235, 2223, Elvan Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Evren
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 – 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Altınbaşak, Karandere, Büyükkışla, Doğankaya, Aktaş Küme, Akin, Faikbey, Akarca, Acıöz, Şekerköy Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: 17, Ahiboz, 11, 8/1, 4302, 4348, 26, 18, 8/1, 12, 4334, 7, 15, 2, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, 4335, 4347, 4345, 4323, 4, Ankara, Bağlar, 4319, 4307, 4351, Merkez Mahallesi, 1, 24, 4360, 4324, 4359, Fatih Caddesi, 4317, Sarıkaya, 4357, 4358, 23 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 12:30 – 14:30 | Süre: 2 saat
- Konum: Soğulcak Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 – 17:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Soğulcak Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 – 17:00 | Süre: 4 saat
- Konum: 2437, Ankara Şehir Yolu, Köy İçi, 2301, Tulumtaş, 2442, 2431, 2432 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 17:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Köy İçi, Ankara Şehir Yolu, 2301, 2466, 2476, 2471, Tulumtaş Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 2. Yelli, Özçaltı, Akçakese Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Güdül
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Pirireis, 3. Çukurören, 2. Çukurören, 1. Çukurören Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Katrancı Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar 1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz 1, Deveci, Yavuz 1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik 1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir 1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah, Yıldız, Barbaros, Yüksel, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardi Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: 494, Şehit Ömer Halisdemir, Doğu, 206, 204, 191/2, 212/7, 209, 212/3, 212/5, 212/4, 212/2, 208, 212/1, 212, 145, 197/4, 202, 190, 204/1, 207/1 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:00 | Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Çeştepe Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Hamzalar, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Şahinler, Yayla Alakoç, Berçinçatak, Gebeler Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ozan, Çamalan B.M Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz 2, Bahar, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 1, Fatih Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Çayırhan Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Akçabayır, Ankara-İstanbul, Davutoğlan Mücavir, Çayırhan Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Yeni Şabanözü, Aşağı 1 Şabanözü Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Menderes, Sakarya Küme, Aşağı Yenimehmetli, Yeni Yerleşim Çanakçı, Çanakçı, Eski Yıldızlı Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Okul Özyurt, 100. Yıl, Köprü, Giriş, Tepe Üstü, Tepe Altı, Merkez, Aşağı Türktaciri, Adatoprakpınar Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 – 13:30 | Süre: 2 saat
- Konum: 19, 201, Genç Osman, Yeşilyurt Mah, 193, 199, 189, 211, 270, 219, 202, Kıbrıs, 192, 203, 208, 346, 210, Bahtiyar 1, 200, 216, İbrahim Müteferrika, 195, Medeni, 207, Genç Osman, 209, 350, Sirkeli Yeşilova, 226, 191, 308, Mürüvvet Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 – 13:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Bozkurt, Orhan Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 12:30 | Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Tuğla, Onur, Ağılcık, 279, Ünal, 19, 1477, Ahmetadil, Eren, 313, Mahir, Ataç, Çınar, Necip Fazıl Kısakürek, Erdemli, Gözde, Yıldız, Bayır, 235, Zümrüt, Ertuğrulgazi, Oba, Gümüş, 290, 104, Yavuz Sultan Selim, Atatürk, Kazım Karabekir, Günaydın, Çağlayan 1, Şeyh Şamil, Eklem, Emin, 101, Ekber, Atak, Susam, Yeşilyurt Mah, Akşemsettin, Dedekorkut, Çimen, Faruk, 109, Saray, Burcu, Ertuğrul, Dumlupınar, Derviş, 234, Kirazlı, Anafartalar, Hüseyingazi, Topraklık, 297, Akşemsettin, Cevher, Taşkent 1, 1462, 107, 284, 298, Atakan, Pelin, Çağdaş, Duru, Vadi, Gayret, Saidi Nursi, 110, Elmalı, Çember, 291, Kurusarı, Feza, Aşına, Bademli, Ünal, Adnan Menderes, 1473, 295, Derin, Didem, Cennet, 108, Yeşilırmak, Bağlum, Gazi 1, Şahin, Bedir, Bahtiyar 1, Kardelen, Çamlık, Barış, Şen, Eda, Ekin, Yakut, 238, Erdem, Şehit Mustafa Mayuk, 287, Karşıyaka, Eyüp Sultan, Coşkun, Çınar, Gezgin, Atıf Efendi, Atma, Hacı Bayram Veli, Kazım Karabekir, Arif, Abadan, Gonca, Kalpaklıpınar, 300, Dikmen, Sirkeli Yeşilova, 1463, İslamabad, Kösrelikızığı Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Mahmutbey, Köroğlu Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 – 17:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Mevlana, 171, Keklik 1, 189, Kerem, Hakikat, Kıbrıs, Sirkeli Yeşilova, 107, Kostüm, 167, Limon, Köklü, 307, Köstebek Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 16:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Kurum, Nur, Peker, Kumlu, Yıldırım Beyazıt, Mazı, Şehit Salim Akgül, Duman, Alparslan, Başak Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 17:00 | Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yenikayı, Erkeksu Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 – 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Şekerköy Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şereflikoçhisar
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 – 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Altınbaşak, Karandere, Büyükkışla, Doğankaya, Aktaş Küme, Akin, Faikbey, Akarca, Acıöz, Şekerköy Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: 2377, 2416, 2394, 2398, 2391, 2393, 2391/1, 2395, 2392, 2386, 2396, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2387, 2389 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1125 Sk. ve civarı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.