Başkent Elektrik duyurdu: 54 noktada ışıklar saatlerce sönüyor

Ankara'da 27 Nisan Pazartesi günü 22 ilçede 54 elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler Elmadağ, Keçiören, Nallıhan, Polatlı ve Gölbaşı'nda: bu ilçelerde elektrik 8 saat boyunca verilmeyecek. Yenimahalle ve Akyurt da etkilenen ilçeler arasında. Tüm kesintilerin ortak gerekçesi şebeke iyileştirme çalışmaları.