26 yıl hapisle aranan hükümlü boğulurken yakalandı

26 yıl hapisle aranan hükümlü boğulurken yakalandı
Yayınlanma:
Hakkında 7 ayrı suçtan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. Sakarya'da girmenin yasak olduğu denizde boğulmadan yakalandı.

Sakarya Karasu'da girmenin yasak olduğu dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren O.K. cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin kurtardığı O.K.'nın 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

GİRMENİN YASAK OLDUĞU DENİZE GİRDİ

Karasu sahilinde saat 14.00 sıralarında hava şartlarından dolayı girmenin yasak olduğu denize giren O.K. akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle O.K., kıyıya çıkarıldı.

26-yil-hapisle-aranan-firari-denizde-bo-899364-267224.jpg

26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

O.K., polise kimlik kontrolünde başkasına ait bilgileri verdi. Polis, tutarsızlık üzerine O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Yapılan detaylı sorguda O.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi.

O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

26-yil-hapisle-aranan-firari-denizde-bo-899365-267224.jpg

Kaynak:DHA

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi
Nikahlarına geç kalmak üzere olan çifti otobüs şoförü salona yetiştirdi
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı
Evlere giren 2 hırsız tutuklandı