26 yıl hapisle aranan hükümlü boğulurken yakalandı

Sakarya Karasu'da girmenin yasak olduğu dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren O.K. cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin kurtardığı O.K.'nın 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

GİRMENİN YASAK OLDUĞU DENİZE GİRDİ

Karasu sahilinde saat 14.00 sıralarında hava şartlarından dolayı girmenin yasak olduğu denize giren O.K. akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle O.K., kıyıya çıkarıldı.

26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

O.K., polise kimlik kontrolünde başkasına ait bilgileri verdi. Polis, tutarsızlık üzerine O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Yapılan detaylı sorguda O.K.’nin gerçek kimliği tespit edildi.

O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.