İstanbul'da bugün 27 ilçede elektrik yok: 9 saate kadar sürecek

İstanbul'da bugün 27 ilçede 54 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, yatırım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşen kesintilerin büyük bölümü 8-9 saate ulaşıyor. Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Sultangazi ve Güngören en çok etkilenen ilçeler arasında yer alıyor.