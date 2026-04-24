İstanbul'da bugün 27 ilçede elektrik yok: 9 saate kadar sürecek
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul’un 27 ilçesinde 54 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilbayır Mahallesi - Akağaç, Baba Nakkaş, Cami, Defne, Ihlamur, Karaçam, Kuleli, Oğuzhan, Sekoya, Uzundere, Yeşilbayır Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: 101., Karadeniz, 1., Yeditepe, 5., Aytaşı, 6., Mareşal Fevzi Çakmak, 50., 99., 4. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 17:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 10., Aytaşı, 6. Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 17:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Demir, Harika, Çardak, Beğendik, Önderler, Vedat Günyol, Şenlik, Abdülhamid, Ziraatçılar, Kubilay, Yekpare, Merdiven, Sütçüler Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 17:30 - 18:00 - Süre: 30 dakika
- Konum: Vedat Günyol Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Firuzköy Mah. - Gökkuşağı Sokak / Mustafa Kemalpaşa Mah. - Mimarsinan, Nergis Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi - Bayburt, Tekel, Önder 1, Şehit Yarbay Cesur Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa Mahallesi - Başak, Emek, Meşeli, Mustafa Kemalpaşa Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kartaltepe Mah. - Akın Yolu Sokak / Şenlikköy Mah. - Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür, Üniversite Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Ortamahalle Mah. - Özfiliz Sokak / Altıntepsi Mah. - Atatürk, Mehtap, Plevne, Şair Baki Sokaklar / Terazidere Mah. - Evren, Filiz, Sultan Sokaklar / Muratpaşa Mah. - 105., 106., 107., Cumhuriyet, Demirhisar Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 16:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cevatpaşa Mah. - Amiral Sadık Altıcan, Fatih Sultan Mehmet, Murat, Millet, Namık Kemal, Osman Gazi, Rauf Orbay, Saraybosna, Selanik, Turna, Şükrü Kanatlı Sokaklar / Yıldırım Mah. - 100. Yıl, Ant, Burç, Eski Edirne Asfaltı, Ihlamur, Kır, Kızılırmak, Kuşçu Çıkmazı, Kirazlı Yayla, Magosa, Uludağ, Özer, İzmir, Şehitler Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gayrettepe Mahallesi - Cemil Aslan Güder, Elifoğlu, Erdoğan Özkardeşler, Fikri Öneş, Gül Acara Alt, Gülfem, Nurgül, Sebat, Ömer Beşiktaş Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gayrettepe Mah. - Prof. Dr. Bülent Tarcan, Sevgi Çıkmazı Sokaklar / Kuruçeşme Mah. - Kuruçeşme Çıkmazı, Yol, Çağrı, Çeşmeçınar, Çınarlıçeşme Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Firuzağa Mah. - Batarya, Borazan, Dalgıç, Dalgıç Çıkmazı, Defterdar Yokuşu, Ekmekçibaşı Cami Çıkmazı, Ekmekçibaşı Camii, Hüseyin Ağa Bahçe, Kadiriler Yokuşu, Kalkan, Kasatura, Külhan Çıkmazı, Meşaleci, Palaska, Süngü, Türkgücü, Çukur Cuma Sokaklar / Kılıçali Paşa Mah. - Batarya, Defterdar Yokuşu, Kamacı Ustası Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ulus Mahallesi - İbrahimpaşa, İhsaniye, İkbal, İlhan, İlker, İmar, İncilay, İnişli, İsmetpaşa, İstanbul 2, İstinye, İzci, İğde 1, İşcan, İşlek Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bahçelievler Mah. - Tarlakuşu Sokak / Mimar Sinan Merkez Mah. - Tecimen Sitesi Sokak / Ulus Mah. - Akasya 1, Aksedir, Banuhan, Goncagül, Güzelyalı, Kader 1, Kadırga Liman, Mehtap 1, Meral, Mercan 2, Meriç, Mesken, Mustafa Kemal 1, Misk.Et, Nurgül, Vatan, Çıkış, Çilek, Çiçek 4 Çıkmazı, Çiğdem Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 - Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Ural, Saka, Lara, Kanarya Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 16:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Fatih Mah. - 272. Sokak / Tuna Mah. - 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 694., 726., 730., Bağcılar, Şehit Cengiz Karcıoğlu, Şehit Mustafa Güneş Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Davutpaşa Mah. - 69., Atatürk, Davutpaşa, Melikşah Sokaklar / Mimar Sinan Mah. - 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., Atatürk, Davutpaşa, Selimiye Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Akşemsettin Mah. - Aksun, Altan, Cömert, Leylak, Şehit Ömer Halisdemir Sokaklar / Çırçır Mah. - Dicle, Şehit Ömer Halisdemir Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Mimar Sinan Mahallesi - Cendere Yolu, Sarı Lale Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Binbirdirek Mah. - Katip Sinan, Piyer Loti Sokaklar / Emin Sinan Mah. - Emin Sinan Hamamı, Evkaf, Piyer Loti Sokaklar / Ayvansaray Mah. - Ağaçlı Çeşme, Demirci Hasan, Esnaf Loncası, Kırkambar, Sebil, Sinanağa Çeşmesi Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Sarıgöl Mahallesi - Bekçi, Cephanelik, Güzel, Hamam, Mehmet Hızır, Vatan, Vatansever, Yayla Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi - 1110. Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 11:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Sanayi Mahallesi - Dişbudak Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Gençosman Mahallesi - Ayazma, Davutpaşa, Kevser, Merve, Sefalı Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gençosman Mahallesi - Akan, Davutpaşa 1., Dumlupınar, Mektep, Üç Çeşmeler Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Operatör Cemil Topuzlu Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Yeni Mahalle Mahallesi - 4.Şen, Ara-3, Düz, Küme Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Beşyol Mahallesi - 1. İnönü, Birlik, Karadeniz Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Atakent Mahallesi - 6. Çıkmaz, Malazgirt, 244. Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet Mah. - Hanimeli, Haş Haş, Turunç Sokaklar / Yeni Mahalle Mah. - 4.Şen, Ara-3, İnönü Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:30 - Süre: 5 saat
- Konum: Efe Boz, Zeytin Dalı, Çamlı, Engin Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Aşuroğlu, Ferhat, Firuzan, Hilal, Karayemiş, Başaran, Anıt, Heves, Serhat, Adatepe, Orkideli Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Selçuklu, Manolya Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Sera, Çiçek Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Candan, Bulut, Karayel, Osmangazi, Yazlık, Maçka, Karadeniz Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Kanuni Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Ayazağa Mahallesi - Kemerburgaz, Çakırlar Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Zekeriyaköy Mahallesi ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balaban Mah. - Aksu, Altıevler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Yapı, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır, İsminaz Sokaklar / Mimar Sinan Mah. - Park Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Sultançiftliği Mah. - 156., 157., 158., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., Gazi Mustafa Kemal Sokaklar / İsmetpaşa Mah. - 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., Gazi Mustafa Kemal Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: 75. Yıl Mah. - 1338. Sokak / Zübeyde Hanım Mah. - 1272/1., 1272/2., 1272/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3. Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Zübeyde Hanım Mahallesi - 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., Kazım Karabekir Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci Mahallesi - 1. Cebeci, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., Çanakkale Şehitleri Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci Mahallesi - 2542., S Sokaklar ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Fulya Mahallesi - Cami 1, Prof. Dr. Bülent Tarcan, Vefa Deresi Sokaklar ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
24 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Gülenay, Şehit Halil Demir, Erkuş, Gölge, Ela Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Kibar, Kanuni, Aksüt, Adak, Limon Çiçeği Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Gökdoğan, Mazhar, Olcay, Günalan, Yeşilyurt, Buse Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Akgül Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Çınarlı Cami, İskele Gazinosu, Kara, Çengelköy Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 14:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Derecik, Dere Kayığı, Çengelköy Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çiçekçi Bostan, Fevzi Çakmakpaşa, Fikret Mualla Sokaklar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
24 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.