İstanbul'da 4 ilçede su yok: Hangi ilçeler etkileniyor?

İstanbul'da bugün 4 ilçede şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Arnavutköy, Esenler, Fatih ve Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kesintiler öğlene kadar sürecek. Fatih'te Balabanağa, Sultangazi'de Gazi ve Zübeyde Hanım mahalleleri etkilenenler arasında yer alıyor.