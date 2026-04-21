GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de 43 noktada ışıklar sönüyor
21 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 19 ilçesinde 43 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İZSU duyurdu: Arızalar İzmir'i susuz bıraktı
21 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYINDIR - Yusuflu - Yakacık
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: Yusuflu - Gazi Atatürk Küme Evleri, Çiçek Sk., Cin Kulesi Küme Evleri - Yakacık
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR - Yusuflu - Yakacık
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: Yusuflu - Gazi Atatürk Küme Evleri - Yakacık - Yüksel Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI - Cengizhan
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: 1615/16. Sk., 1620/5. Sk., 2181/10. Sk., 1620/4. Sk., 1620/12. Sk., 1615/17. Sk., 1620/15. Sk., 1615/7. Sk., 2181/11. Sk., 2195/5. Sk., 1615/15. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Cengizhan
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:29 (5 saat 59 dakika)
- Konum: 1620/12. Sk., 1620/39. Sk., 2195. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/7. Sk., 2195/5. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/17. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Cengizhan
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: 1615/17. Sk., 2181/10. Sk., 2181/9. Sk., 1615/16. Sk., 1615/8. Sk., 2195/7. Sk., 1615/15. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Doğançay
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 (8 saat)
- Konum: 7195/5. Sk., 7190/5. Sk., 7190. Sk., 7190/9. Sk., 7190/4. Sk., 7190/7. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Emek - Org. Nafiz Gürman - Gümüşpala
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 16:00 (8 saat)
- Konum: Emek - 1660. Sk., 7226. Sk. - Org. Nafiz Gürman - Şehit Abdullah Eymur Sk., 7093. Sk., 7090. Sk., 7088/1. Sk., 7061. Sk., 7089/1. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk. - Gümüşpala - 7086/2. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk., 7086/3. Sk., 7086/1. Sk., 7085. Sk., 7084/1. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7081/4. Sk., 7065. Sk., 7052/1. Sk., 7081/3. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BERGAMA - Atatürk - Gaziosmanpaşa - Fatih
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 (7 saat 30 dakika)
- Konum: Atatürk - 201. Sk., Anadolu Cd., Aslan Sk., Yavuz Selim Cd., Genç Osman Cd., Kubilay Sk., Kavak Sk., Sedir Sk., Nafizbey Sk. - Gaziosmanpaşa - Uğur Mumcu Cd. - Fatih - 314. Sk., Ege Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA - Mahmudiye - Kaleardı - Hamzalısüleymaniye - Gökçeyurt - Çitköy - Avunduruk - Ahmetbeyler - Üçtepe - Yukarıkırıklar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 (2 saat)
- Konum: Mahmudiye - Mahmudiye Köyü İç Yolu - Kaleardı - Kaleardı Yolu, Kaleardı Köyü İç Yolu - Hamzalısüleymaniye - Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu - Gökçeyurt - Gökçeyurt Köyü İç Yolu - Çitköy - Ahmetbeyler Köyü İç Yolu - Avunduruk - Avunduruk Köyü İç Yolu - Ahmetbeyler - Üçtepe - Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri - Yukarıkırıklar - Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA - Pınarköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:05 - 17:00 (7 saat 55 dakika)
- Konum: -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEYDAĞ - Aktepe - Atatürk
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 (8 saat)
- Konum: Aktepe - Stadyum Yolu Sk., Kırlı Sk., Hürriyet Cd., 80 Yıl Cd., Hasan Çavuş Cd., Hacı Kırlı Cd., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Afacan Sk., Çatal Sk. - Atatürk - Nazilli Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BORNOVA - Eğridere
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: Eğridere Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Mevlana
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: 1710/4. Sk., 1710/2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Mevlana
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1776. Sk., 1710/5. Sk., 1711/3. Sk., 1710. Sk., 1710/2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Erzene - Ergene
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 (2 saat)
- Konum: Erzene - Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd., 21. Sk., 23. Sk. - Ergene - 461/1. Sk., 461. Sk., 2. Sk., 456. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA - Mevlana
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 (2 saat)
- Konum: 1754. Sk., 1751/5. Sk., 1776. Sk., 1760. Sk., 1758. Sk., 1757. Sk., 1756. Sk., 1755. Sk., 1751. Sk., 1751/1. Sk., 1751/2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇEŞME - Ovacık - Alaçatı - Altınkum - Çakabey - Musalla
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 06:00 - 09:00 (3 saat)
- Konum: Ovacık - Özberil Sitesi Küme Evleri, Kabaçelik Sk., 7400. Sk., 7152. Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Bostancı Sitesi Küme Evleri, 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, Ballıdağ Küme Evleri, 1425. Sk., 7600. Sk., Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovakent Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Sertur Sitesi Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Ballıbağ Mevkii - Alaçatı - Altınkum - 255. Sk., Sancak Mevki, Çavuşkuyu Küme Evleri, Beş Evler Sitesi - Çakabey - Musalla - Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Soğanlık Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME - Ovacık - Musalla - Altınkum - Çakabey
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:30 (7 saat)
- Konum: Ovacık - 7176, 7172. Sk., 7152. Sk., 7201. Sk., 7171/1. Sk., 7175. Sk., Manastır Sk. - Musalla - Killik Dağı Küme Evleri, 1408. Sk., 1400. Sk., 432 Ada 27 Parsel, Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, 1414. Sk., Kuş Yeri Küme Evleri, 1402. Sk., Otoban Servis Yolu, Ova Küme Evleri, Çingenderesi Küme Evleri, Ovacık Yolu, 1405. Sk., 1401/1. Sk., Demirhan Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, 1412. Sk., 1401. Sk., 1412/3. Sk., 1409. Sk., 1403. Sk., 1400/1. Sk., 1404. Sk., 1047. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, Sunset Yolu, Çatalazmak Küme Evleri, İkiçeşmelik Küme Evleri - Altınkum - Çakabey -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇİĞLİ - Cumhuriyet
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: 9602. Sk., Mimar Sinan Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇİĞLİ - İzkent
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 01:00 - 06:00 (5 saat)
- Konum: 8841/5. Sk., 8841. Sk., 8841/1. Sk., 8841/2. Sk., 8841/3. Sk., 8841/4. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
FOÇA - Yenibağarası
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: 1050. Sk., 1040. Sk., Yenifoça Cd., Foça İzmir Karayolu Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1001/1. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, 1055. Sk., 1053. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1001/2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA - Yenibağarası
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: 1012. Sk., 1011/1. Sk., 1011. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1001. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, 1002/1. Sk., 1018. Sk., Yenifoça Cd., 1014. Sk., 1015. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1013. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARABAĞLAR - Reis - Kazım Karabekir - Doğanay
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 (3 saat)
- Konum: Reis - 9010. Sk. - Kazım Karabekir - Yıldız Cd., Türbe Cd., 9020. Sk., 9009. Sk. - Doğanay - -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR - Kazım Karabekir - Reis - Doğanay
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 (3 saat)
- Konum: Kazım Karabekir - 9009. Sk., 9002. Sk., Yıldız Cd., 9219. Sk., 9218. Sk. - Reis - 9010. Sk. - Doğanay - 9003. Sk., 9016. Sk., 9008. Sk., 9006. Sk., 9004. Sk., 9001. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARABURUN - Sarpıncık
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 (7 saat)
- Konum: -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARŞIYAKA - Sancaklı - Yamanlar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 (8 saat)
- Konum: Sancaklı - Sancaklı Köyü, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köy Yolu - Yamanlar - Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - Yalı
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 16:00 (8 saat)
- Konum: 6418. Sk., 1671. Sk., 6404. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6411/1. Sk., 6411/2. Sk., 6411/3. Sk., 6411/4. Sk., 6412. Sk., 6413. Sk., 6414. Sk., 6414/2. Sk., 6415. Sk., 6419. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - İnönü
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 16:00 (8 saat)
- Konum: 6743. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk., 6740. Sk., 6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
KİRAZ - Karaburç - Çayağzı - Çömlekçi - Kaleköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 (4 saat)
- Konum: Karaburç - Yukarı Yıkık Han Küme Evleri, Karaburç Köyü Yolu, Palamut Arası Küme Evleri - Çayağzı - Yarbaşı Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri - Çömlekçi - Ova Küme Evleri - Kaleköy - -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ - Arkacılar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 (4 saat)
- Konum: Arkacılar Küme Evleri, Sasallı Sk., Okkataşı Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Arkacılar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENEMEN - Kemal Atatürk - Gazi
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: Kemal Atatürk - 7534/3. Sk., 7534/2. Sk., 7534/1. Sk., 7534. Sk., 7526/1. Sk., 29 Ekim Cd., 7535. Sk. - Gazi - İstiklal Cd., 107/7. Sk., 107/8. Sk., 107/6. Sk., 107/4. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ - Kemer
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 (8 saat)
- Konum: Başalan Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Cevizalan
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 15:15 (6 saat)
- Konum: -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Birgi
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 (8 saat)
- Konum: Şehit Erdal Canpolat Sk., Şehit Raşit Başoğlu Sk., 18 Evler Sk., Çörekbaba Küme Evleri, Santral Küme Evleri, Sinne Sk., Berrak Sk., Birgi Deresi Küme Evleri, 2. Beyzade Sk., Şehit Muammer Gönen Sk., Taşpazar Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Hacı Osman Sk., Allame Sk., Çay Sk., Şehit Gürol Madan Cd., İsabey Sk., Üskesler Küme Evleri, Çakırağa Sk., Yarbaşı Sk., Umurbey Cd., Ufuk Sk., Saraçlar Sk., Muhittin Efendi Sk., Meydanbaşı Sk., Kızılmescit Sk., Derviş Ağa Sk., Kenar Sk., Arif Çelebi Sk., İmam-ı Birgivi Sk., Karaoğlu Sk., Hıdırbey Sk., Hacıguz Sk., Hacı Abdullah Efendi Sk., Fatih Mehmet Bey Cd., Dumlupınar Sk., Demir Baba Cd., Uluselvi Sk., Börekçi Sk., Akmescit Sk., 2. Spor Sk., 1. Spor Sk., 1. Beyzade Sk., Sancak Sk., 3. Beyzade Sk., İncir Sk., Şaşallı Küme Evleri, Tarih Sk., Onur Sk., Güdük Minare Sk., Gökçen Sk., Üç Eylül Sk., Kocaçeşme Sk., Aydınoğlu Sk., Birgi Cumhuriyet Sk., Kayhan Girgin Sk., Birgi Atatürk Sk., Gazi Atatürk Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ - Mescitli
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:15 - 16:15 (6 saat)
- Konum: Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEFERİHİSAR - Düzce - Ulamış
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: Düzce - 4103. Sk., 4105. Sk., Çevrekent Küme Evleri, 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., Hürriyet Cd., İzmir Cd., 4127. Sk., 4120. Sk., 4102. Sk., 4346. Sk., 4119. Sk., 4111. Sk., 4126. Sk., 4101. Sk., 4104. Sk. - Ulamış - İzmir Seferihisar Yolu, 1432/5. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1433. Sk., 1430/2. Sk., 1432. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
SEFERİHİSAR - Orhanlı
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 (6 saat)
- Konum: Avaros Sk., Orhanlı Cd., Gökçam Küme Evleri, 7015. Sk., 7016. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7023. Sk., 7027. Sk., Damyanı Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
SELÇUK - Çamlık - Havutçulu - 14 Mayıs - Cumhuriyet - Sultaniye - Acarlar - Gökçealan
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 (7 saat)
- Konum: Çamlık - 412. Sk., 436. Sk., 430. Sk., 409. Sk., 435. Sk., Cumhuriyet Cd., 427. Sk., 438. Sk., 437. Sk., 439. Sk., 428. Sk., Kuşadası Yolu Sk., 8 Eylül Sk., 434. Sk., 404. Sk., Vatan Sk., Çamlık Atatürk Cd., 414. Sk., 415. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 423. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 421. Sk., 408. Sk., 422. Sk., 411. Sk., 413. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 429. Sk., 80. Yıl Çamlık İlkokulu, 420. Sk., Döltenaltı Cd., 401. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 403. Sk., 433. Sk., 402. Sk., 432. Sk., 407. Sk., Kurtuluş Sk., 410. Sk., İstasyon Sk., 431. Sk., 426. Sk. - Havutçulu - Kemercik Küme Evleri, Dervent Cd., 505. Sk., Havutçulu Atatürk Cd., 503. Sk., 506. Sk., 504. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 508. Sk., Arkıtcı Küme Evleri, Havutçulu Köyü - 14 Mayıs - Dolay Dere Küme Evleri, Kınalı Köprü, Abu Hayat Mevkii Küme Evleri, Kınalı Köprü Mevkii Küme Evleri, Abuhayat - Cumhuriyet - Kubilay Cd., Tavşantepe Mevkii Küme Evleri, Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri - Sultaniye - Eyice Sk., Ördek Geliği - Acarlar - 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., Zeytin Sk., İzmir Aydın Yolu, Ağzıaçık Sk., Çiftlik Evleri Sk., 308. Sk., Atatürk Cd., 310. Sk., Okul Sk., 304. Sk., Acarlar Cumhuriyet Sk., 303. Sk., 309. Sk., Dere Sk. - Gökçealan - 605. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 625. Sk., 606. Sk., 636. Sk., 634. Sk., 641. Sk., 640. Sk., 638. Sk., 639. Sk., 651. Sk., 645. Sk., 647. Sk., Mersintepe Sk., 604. Sk., Çınar Yolu Sk., 607. Sk., 611. Sk., 649. Sk., 5570. Sk., 631. Sk., 637. Sk., 635. Sk., 643. Sk., 646. Sk., Eyrekdere Sk., Fatma Günhan Sk., 630. Sk., 629. Sk., 601. Sk., Ergenekon Sk., Zafer Sk., 628. Sk., 627. Sk., 626. Sk., Gökçealan Atatürk Cd., 612. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., Burgaz Sk., 621. Sk., 619. Sk., 603. Sk., 602. Sk., 624. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 648. Sk., Gökçealan Cumhuriyet Sk., 609. Sk., 610. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
TİRE - Hisarlık - Karateke - İbni Melek - Çayırlı - Çukurköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 (7 saat)
- Konum: Hisarlık - Keller Kırığı Küme Evleri - Karateke - - - İbni Melek - 1. Namazgah Küme Evleri, Selçuk Cd., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Ova Yolu - Çayırlı - Karşıyaka Küme Evleri, Çayırlı Yol Altı Küme Evleri - Çukurköy - -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
TİRE - Hisarlık - Karateke - İbni Melek - Çayırlı - Çukurköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 (7 saat)
- Konum: Hisarlık - Keller Kırığı Küme Evleri - Karateke - - - İbni Melek - 1. Namazgah Küme Evleri, Selçuk Cd., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Ova Yolu - Çayırlı - Karşıyaka Küme Evleri, Çayırlı Yol Altı Küme Evleri - Çukurköy - -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
URLA - Zeytineli
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:30 - 16:30 (6 saat)
- Konum: Narlıkuyu Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Sahil Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - Bademler
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: -
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA - Bademler
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 (6 saat)
- Konum: 15001/3. Sk., 15073. Sk., Tekkebaşı Küme Evleri, Kore Çiftliği Küme Evleri, 15071, 15076, 15075, 15077, 15072. Sk., 15078, 15079. Sk., 15080. Sk., 15001. Sk., 15002. Sk., 15005. Sk., 15060. Sk., 15061. Sk., 15062. Sk., 15063. Sk., 15064. Sk., 15065. Sk., 15066. Sk., 15067. Sk., 15068. Sk., 15069. Sk., 15070. Sk., 15074. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.