GDZ Elektrik duyurdu: İzmir'de 43 noktada ışıklar sönüyor

İzmir'de bugün 19 ilçede 43 ayrı noktada şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Bayraklı, Beydağ, Karşıyaka, Ödemiş ve Selçuk'ta gerçekleşecek. Çiğli'nin İzkent Mahallesi'nde kesinti gece 01.00-06.00 saatleri arasında yapılacak. Çeşme, Foça, Bornova ve Bergama'da da çok sayıda mahalle elektriksiz kalacak.