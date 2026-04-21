BEDAŞ ve AYEDAŞ alarm verdi: 30 ilçe, 72 nokta etkileniyor
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’un 30 ilçesinde 72 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy - Boğazköy İstiklal Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 30 Ağustos, Albayrak, Alpgiray, Alpsoy, Altınbaşak, Arel, Aybars, Aysunay, Aytepe, Barışsever, Baysan, Bağışcan, Bedesten, Birdal, Candaş, Cansu, Cevizlibağ, Demirkan, Devlet, Doğuhan, Eber, Ebruili, Efeler, Eftelya, Emre, Falih Rıfkı Atay, Gayret, Gezegen, Gülaçtı, Gülcan, Gültepe, Işılay Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy - Yunus Emre Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 30 Ağustos, Bahaddin, Bayer, Bağlık, Bağçeşme, Cihanmert, Eliaçık, Falih Rıfkı Atay, Fatmanur, Müjdat, Müstesna, Nebi, Okul Yolu, Panaroma, Teoman, Yemiş, Yiğitoğlu, Şecaat Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy - Boğazköy İstiklal Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Kaldırım, Kemaliye, Kismet, Kozluk, Kuvvetli, Melek, Menteşe, Mertcan, Müdafa, Milli Egemenlik, Nadide, Neşenur, Nuran, Nurten, Nükte, Nigar, Onay, Paşalı, Pelin, Polis, Rauf, Salur, Sarı Zeybek, Selçuk, Sevda, Suboyu, Taşdemir, Türksoy, Timur, Uludoğan, Vahid, Yahya, Yeşilay, Yeşilçay, Yıldızçiçeği Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy - Boğazköy İstiklal Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Yolcu, Yonca, Yuvam, Zeycan, Zeytinlik, Ziyali, Çırağan, Çukurdere, Özbey, Özgülüm, Özgüner, İkbal, İlkdurak, İsmet İnönü, Şamdan, Şark, Şirinler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar - Merkez Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Afacan, Asya, Bekçi, Fatih, Kandil, Kasapoğlu, Katip Ahmet, Reşitpaşa, Taksi, Talimhane, Tavukçu, Yeniyol, Çiğdem, Özarı, Şamlı, Spor, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Adem, Barbaros 1, Elvan 1, Ergün, Kerem 1, Metinbey, Müslüm, Plevne, Yavuz 1, Yaşar, İsfahan, Fatih, Yıldırım Beyazıt, Alpaklar, Altay 1, Barbaros 1, Coşkun, Elvan 1, Gamze, Hicaz, Karataş, Kenanbey, Kerem 1, Metinbey, Nigar, Pervin, Toplu, Yıldırım Beyazıt, Zafer 2, İsfahan, Şehit İhsan Yıldız Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Zafer Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Baharistan, Halilbey, Balçık, Barbaros 1, Bağlarbaşı, Canan, Centilmen, Coşarsu, Cihangir, Girne, Halit Ziya Uşaklıgil, Kaptan, Kılıçali 1, Madalyon, Pırlanta, Plevne, Sibel, Turgut Reis 3, Cihangir, Eflatun, Kılıçali 1, Plevne, Turgut Reis 3, Yıldırım Beyazıt Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Fevzi Çakmak Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, Ihlamur 2, Kelebek, Lale, Martı, Yıldırım Beyazıt Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Siyavuşpaşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 12:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Başak Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Bahçelievler Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 07:00 - 11:30 | Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Adnan Kahveci, Bursalı Tahirbey, Menekşe 1, Papatyalı, Rıza Doğrul Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy - Yenimahalle Mah. / Yeşilköy Mah. / Basınköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: 10 Temmuz Sk. / Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Gülçiçeği Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa - Cevatpaşa Mah. / Yıldırım Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 - 17:00 | Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: 100. Yıl, Adem Yavuz, Amiral Sadık Altıcan, Birlik, Derya, Eski Edirne Asfaltı, Fatih Sultan Mehmet, Fırın, Gökhan, Güvercin, Kafkas, Kartal, Kemaliye, Kıyı, Komiser Reşat Dayı, Mehmet Akif, Namık Kemal, Papatya, Saraybosna, Tevfik Fikret, Turna, Uzay, Çetin, Şehit Bahtiyar Aydın, Şükrü Kanatlı Sk. / Başak Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa - Yıldırım Mah. / Kocatepe Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Avasköy Yolu, Pilot, Tutin, Özgecan, Aliya İzzetbegoviç, Mücahit, Yengeç Sk. / 24., 7., Pazar Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş - Levent Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Begonya, Emel, Fulyalı, Yenisülün, Zambaklı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Çanakçı Çıkmazı, Mandıra, Mimar Sinan, Sipahi, Manzara, Bahçe Çıkmazı, Arıkan Çıkmazı, Yaz Çıkmazı, Şenkal Çıkmazı, Temel Çıkmazı, Ataberk Çıkmazı, Mekik Çıkmazı, Gürcü Çıkmazı, Atasu Çıkmazı, Parsel Çıkmazı, İbni Sina Çıkmazı, Asım Çıkmazı, Görele Çıkmazı, Saraç Çıkmazı, G-3, Battal Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu - Ömer Avni Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Hacı İzzet Paşa, Hacı İzzet Paşa Yokuşu, İnebolu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece - Güzelce Mah. / Türkoba Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: İlter Sk. / Kayalar, Kooperatifler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Büyükçekmece - Güzelce Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Balaban 1, Efkan, Ege 1, Ela, Karabatak, Ketenkuşu, Kotan, Leylek 1, Trakya Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Büyükçekmece - Karaağaç Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 - 12:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Dostluk Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca - Kaleici Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: -
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Gökçeali Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 11:00 - 15:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Asma, Eren, Gezgin Çıkmazı, Gezici Çıkmazı, Gökduman, Göçmen Çıkmazı, Mehmet Akif Ersoy Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Gökçeali Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Balkan, Başöğretmen Atatürk, Cevizlik, Gökçay, Karaçalılık Çıkmazı, Nergis, Soğuksu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Ferhatpaşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Çatalca Yolu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Hallaçlı Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem, Mukaddes, Murat, Muteber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 | Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Şölen, Cemre, Ural, Adnan Kahveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler - Turgut Reis Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 - 17:00 | Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: 440., 441., 442., 443., 444., 445., 446., 447., 448., 451., 489., 492., 493., 493/1., 497., 506., 510., 448., 449., 450., 451/1., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 473., 475., 476., 481., 482., 483., 484., 485., Adem Yavuz, Anadolu, Cengiz Topel, Park, Çengel Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt - Selahaddin Eyyubi Mah. / Örnek Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1513., 1514., 1602., Erzurum Kongre Sk. / 1377., 1386., 1387., 1388., 1389., Erzurum Kongre Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt - Sultaniye Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 17:30 | Süre: 4 saat
- Konum: 606., 621. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt - Sultaniye Mah. / Yenikent Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:30 - 12:30 | Süre: 4 saat
- Konum: 606., 621., 648., Aşık Şenlik Sk. / 606., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., Aşık Şenlik, Doğan Araslı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan - Esentepe Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1. Gelincik, 1. Sarı Lale, 2. Bahçe, 2. Begonya, 2. Gül, 3. Neşe, Defne, Safran, Silahtarağa, Tulumba, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Beyazıt Alt Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan - Göktürk Merkez Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Atlı Spor Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan - Akşemsettin Mah. / Göktürk Merkez Mah. / Pirinççi Mah. / Alibeyköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1. Zambak, Lale, Leylak, Selimpaşa, Şehit Ömer Halisdemir Sk. / 1. Martı, 4. Çimen, Ebru, Köprübaşı Sk. / Pirinççi Köy Yolu Sk. / Atatürk, Silahtarağa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih - Cankurtaran Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ahırkapı, Cankurtaran, Cankurtaran Meydanı, Tayahatun, Terbiyik Çıkmazı, Yeni Saraçhane, İshakpaşa, Şadırvan, Şadırvan 1. Çıkmazı, Şadırvan 2. Çıkmazı, Şadırvan 3. Çıkmazı, Şadırvan Çıkmazı, Şükrullah Halife Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih - Hacı Kadın Mah. / Hoca Giyasettin Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Hacı Kadın 1., Hacı Kadın Aralığı, Hacı Kadın Bostanı, Hızır Külhanı, Katip Çelebi, Meyvali Bostan Çıkmazı, Şükrübaba Sk. / İşlek Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih - Hocapaşa Mah. / Yavuz Sultan Selim Mah. / Cerrahpaşa Mah. / Haseki Sultan Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Darüssaade, Ebussuud, Erdoğan, Tayahatun, İstasyon Arkası Sk. / Abdülezelpaşa Sk. / Haseki Kadın, Tekke Çıkmazı Sk. / Haseki Kadın, Nakşi, Çamurlu Çeşme Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa - Barbaros Hayrettin Paşa Mah. / Pazariçi Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1073/1., 1075., 1077., İnönü Sk. / 1. Mine Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören - Akıncılar Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 12:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Ata, Şinasi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören - Güven Mah. / Haznedar Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Eski Londra Asfaltı, Cami, Okul, Parlar, Tağmaç Sk. / Cami, Altıntaş, Köşkler Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören - Merkez Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Ali Ruhi Bozkır, Levent Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:00 | Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Tevfikpaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Bayar, Begonya, Okur
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece - Cumhuriyet Mah. / Tevfikbey Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 11:00 - 14:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Dr. Sadık Ahmet Sk. / 1. Ayla, Hayırlı, Mektep, Yay, Yeldeğirmeni Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece - Cumhuriyet Mah. / Tevfikbey Mah. / İnönü Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 | Süre: 3 saat
- Konum: Dr. Sadık Ahmet Sk. / 1. Ayla, Hayırlı, Mektep, Yay, Yeldeğirmeni Sk. / 1. Dut, 1. Dikmen, 2. Barış Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece - İstasyon Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 | Süre: 9 saat
- Konum: 1425., 1426., 1425., 1427. Halkalı İstasyon Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 | Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Leylak, Piri Reis, Şehit Hayrullah Ekşioğlu Çıkmazı, Barışcıl Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 | Süre: 3 saat
- Konum: Menekşe, Gülsevin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:30 | Süre: 5 saat
- Konum: Trablus, Kalyon, Diyar, Ebedi, Merdan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 | Süre: 7 saat
- Konum: Mehmet Efendi, Şarkı, Seymen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:30 - 17:00 | Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Aheste, Mehmet Efendi, Sulak, Seymen, Kandil Çiçeği, Peri, Başak, Aşık Yunus
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 16:00 | Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Gelenek, Halilbey, Kamelya, Neyzen, Kamer, Yayla, Maçka, Nar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 | Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ordu, Yaprak, Nutuk, Mihenk, Mehmet Akif Ersoy, Kayalar, Ihlamur, Uslu, Mükrime, Razi, Kağan, Şems, Sevim, Onur, Bengü, Sütlüce, Buğra, Fatih, Zekibey, Namık Kemal, Kardeş, Yenice
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer - Ayazağa Mah. / Bahçeköy Yeni Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Karaağaç, Ladin, Orta Selvi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer - Uskumruköy Mah. / Zekeriyaköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 | Süre: 9 saat
- Konum: Şehit Tevfik İnan, 6., Çamlık Evleri (Fesleğen Sk), Çamlık Evleri Yolu, Atlas Çiçeği, Haziran, Sarıkanat, Sezon, Uskumruköy Bilinmeyen Sk. / 11., Metis Cansit Evleri (9. Cadde) Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer - Uskumruköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 | Süre: 9 saat
- Konum: 8., Aslanağzı Çıkmazı, Ateş Böceği, Ebegümeci Çıkmazı, Gündöndü, Rezene, Cafer Ağa, Güneysu, Halime Çavuş, Hayrullah Çavuş, Kaptanı Derya, Kavşaklı, Kuzguncuk, Mahmut Ağa, Saklıbahçe, Salih Paşa, Sevde, Sevinç, Tazegül, Uskumru, Uskumruköy Bilinmeyen, Vural, Üzüm Bağları Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer - Cumhuriyet Mah. / Kumköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Murat Çavuş, Okul, Okul Bayırı, On Kasım, Rüzgarlık, Selvi Çamı, Sultan, Tabya, Topoyan, Turna, Özşahinler, İklim, Şahinim Sk. / Güzel Geçit Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer - Cumhuriyet Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ak Çiğdem, Akkaya, Aksu Yokuşu, Akçınar, Altan, Araba Yolu, Aras, Ateş, Aydoğan, Burç, Dalgıç, Doğru, Duman, Elmalık, Fahrettin Aslan Okulu, Fatih Sultan Mehmet, Fizan Çıkmazı, Gaziler, Gülden, Hasret, Kalkancı, Kanlıca, Kazım Karabekir, Kefeli Bayırı, Köroğlu, Mekkenur Cami, Murat Sitesi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri - Piri Mehmet Paşa Mah. / Selimpaşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Recep Silahtaroğlu, Söz, Tuzhane, Yarbaşı, Yemeniciler, Yemeniciler Geçidi, Yosun, Yoğurthane, Yusuf Dibek, Ziyabey, İnönü, İskele Geçidi, İzzet Uluşahin Sk. / Havuzlu Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri - Fatih Mah. / Piri Mehmet Paşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Fethi Elmas, Maliyeci Kemal Ertaş, Piripaşa, Tavanlı Çeşme, Yarbaşı, Zükür Mektep Sk. / Ahmet Kemalbey, Albay Yunus Dirik, Asımbey, Atatürk, Bakaner, Başkomutan, Bekir Göksel, Bostan, Burhan Soyaslan, Cami İçi, Cumhuriyet, Eczacı Cevdet Kınran, Endülüs, Erduran Çetintaş, Fikret Gündoğan Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri - Piri Mehmet Paşa Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Güneş, Hacı Mahmut Çeşme, Hacıbey Turan, Hasan Özvarnalı, Havuzlu Kahve, Haydar Arslan, Hüseyin Metinoğlu, Hüseyin Tufan, Irmak, Kazım Koyuncu Çıkmazı, Kutsal, Küçükhasfirin, Küçükyalı, Kiraz, Malkoç Çıkmazı, Marina, Mescit, Mumhane, Mustafa Oğuzhan, Nebile Toktaş, Piripaşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 | Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Karaman, Su Kenarı, Kader, Kehribar, Şehzade, Sinan, Karabekir, Nergis, Hat, Taşlık, Vefa, Gülşah Çıkmazı, Sülün Çıkmazı, Bayram Gazi Çıkmazı, Taşkın, Bahadır, Ceylan, Erikli, Tarhan, Kaktüs, Kır, Selimiye, Karaçam, Ufuk, Hisar, Zambak, Necip Fazıl, Elmalı Çıkmazı, Gürbüz, Giresun, Karayel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Kuğulu, Gençlik, Altınçay, Orhan Gazi, Eşrefbey, Amber, Asil, Hasan Sezai, Erbil, Derman, Yuşra, Salyazı, Uskumru, Feza, Kanal, Yaka, Akgül, Hoca Ahmet Yesevi, Sedanur, Kayıhan, Dereseki, Kalecik, Nazende, Semanur, Mercan, Gülistan, Hüda, Bakış, Ulupınar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi - Uğur Mumcu Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 2278., 2293., 2294., 2323., Orhan Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli - Gülbahar Mah. / Mecidiyeköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Altan Erbulak, Büyükdere, Cemal Sahir Sk. / Acar, Ak, Ayfer, Ağaoğlu, Bayır 1, Bayır Aralığı, Berk, Burç, Büyükdere, Can, Cemal Sahir, Damla, Darcan, Dere 1, Ekin, Eski Osmanlı, Gülbahar, Kekik, Kır, Kırçıl, Kıyı, Kuşçular, Mecidiye, Mecidiye Aralığı, Mecidiye Deresi, Mecidiye Kuyu, Mert Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Şişli - Kuştepe Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Zeytinlik Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Şişli - Mecidiyeköy Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Mevlüt Çavuş, Muhtar Şevki, Naci Kasım, Pak, Raşit Rıza, Selahattin Pınar, Selahattin Pınar Aralığı, Taç, Topuz, Uğur, Yaşarbey, İmam Feyzullah, Şahinler, Şahinler Aralığı, Şehit Ahmet, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Ertuğrul Kabataş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 | Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Aydınlık, Aydınlı Yolu, Dere, Güzelyalı, Kasım, Eylül, Gümüş, Sencer
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:30 | Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Münir Ertegün
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:30 - 18:00 | Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Fenerbahçe, Mızrak, Sultan Murat, Eryiğit, Özen, Kargı, Ayça
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Koruk, Akçay, Orman, Bak, Efe, Sincap, Başlık, Sever, Bek, Hakim, Polen, Mektepyolu, Çamdere, Ömer Akkaya, Derem, Sarnıç, Nakkaş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu - Veliefendi Mah. / Çırpıcı Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: 289., 290., 75/15., 75/2., 75/3., 75/3A, 75/4., 75/5., 75/5. Ara, 75/6., 75/7., Saha Yolu, Yeşilyol, Şehit Mehmet Uslu Sk. / 304., 305., 75/2., 1. Taşocağı, 2. Taşocağı, Taşocağı Çıkmazı, Çınar 10, Çınar 9, Şehit Yıldıray Menteşe, Yeşilyol, Yeşilyol A, Yeşilyol B, Yeşilyol F, Yeşilyol F Ara Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu - Seyitnizam Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., Mevlana, Şehit Erkan Alyanak, Demirciler Sitesi 10. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu - Beştelsiz Mah.
- Tarih: 21.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 15:00 | Süre: 7 saat
- Konum: 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., Cahit Bayram, Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Rauf Denktaş, Semiha Şakir, Şehit Er Faruk Sevim Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.