BUSKİ'den uyarı: Kesinti bitmek bilmiyor

Bursa'da bugün Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'da BUSKİ kanalizasyon çalışmaları kapsamında 11 mahalle, 18-22 Nisan tarihleri arasında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşayacak. Nilüfer'in Işıktepe Mahallesi'nde ise arıza çalışması nedeniyle 2 saatlik kesinti öngörülüyor.