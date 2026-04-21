UEDAŞ'tan kesinti uyarısı: 8 ilçe saatlerce elektriksiz
21 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 8 ilçesinde 21 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik – Haydariye
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 11:00 – Süre: 2 saat
- Konum: 2 Nolu Haydariye, 21 Nolu Haydariye, 1 Nolu Haydariye, 18 Nolu Haydariye, 16 Nolu Haydariye, 15 Nolu Haydariye, 17 Nolu Haydariye, 12 Nolu Haydariye, 13 Nolu Haydariye
- Sebep: Abone bağlama
21 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya – Halitpaşa
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 10:00 - 12:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Safir, 119, Yeni, Yumurtatepe, İpek, 2. Filiz
- Sebep: Kesici değişimi
21 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa – Adaköy
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:30 - 17:30 – Süre: 8 saat
- Konum: Adaköy
- Sebep: AG hat bakımı
21 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer – Yolçatı
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 10:00 - 11:00 – Süre: 1 saat
- Konum: 1170.
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer – Üçevler
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 01:00 - 02:00 – Süre: 1 saat
- Konum: 84.(220), 70., 76.(220), 69.(220), 82.(220), Cansel, Ünalp, 68.(220), Güvenay, 75.(220), 78.(220), 81.(220), 56.(220), Erenler, 80.(220), 67.(220), 79.(220), 77.(220), Ulupınar, Şahin, Acem(380), Yaylalı, 620., 186. İsimsiz, Taşlıpare
- Sebep: OG borç kesme
Nilüfer – Alaaddinbey
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 01:00 - 02:00 – Süre: 1 saat
- Konum: 618., 637., 629., Pazar(380), 636., 639., Ayfatma, 647., 648., 633., 70., Çiftlik(380), 619., 615., 628., 634., 614., 646., 622., 624., 631., 626., Acem(380), 613., 627., 632., 640., 616., 638., 641., 630., 635.
- Sebep: OG borç kesme
Nilüfer – Fethiye
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Filiz(240), Fedakar, Sanayi, 2. Ferah, Yaşam(240), Çavdar(240), Bilen, 2. Barutluk, Ferik, Düz(240), Felek, Anadolu(240), Gonca, Cam(240), Ay(240), Eskicumalı, Kale(240), Papatya(240), 1. Barutluk, Fikir
- Sebep: Trafo değişimi
Nilüfer – Esentepe
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 12:00 – Süre: 3 saat
- Konum: İyigün, Emeç, İtimat, İlhan, İklim
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer – İnegazi
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: 7.(450), 8.(450), 1.(450), 6.(450), 3.(450), 5.(450), 2.(450)
- Sebep: Ağaç kesim
Nilüfer – İhsaniye
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 12:00 - 17:00 – Süre: 5 saat
- Konum: Çilek, 2. Er, İzmir Yolu, Can(110), Barbaros(110)
- Sebep: Trafo bakım
21 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi – Narlıca
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 10:00 - 12:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Narlıca Atatürk, Narlıca Cumhuriyet, Narlıca Yeşil
- Sebep: Abone bağlama
Orhangazi – Arapzade
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 13:00 - 15:30 – Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çukur 2 Nolu, Hamzalı Yolu 1 Nolu Aralık
- Sebep: Abone bağlama
Orhangazi – Dutluca
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 08:30 - 10:00 – Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Dutluca
- Sebep: Abone bağlama
21 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi – İstiklal
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
- Konum: 8. Arda, Beyazıt, 14. Ay, 20. Gül, 1. Narin, 1. Cumhur, 4. Mehtap, 8. Lale, 4. Engin, 13. Altın, 3. Büyük, 4. Ender, 1. Cem, Atilla, 4. İnan, 1. Platin, 2. Uludağ, 7. Yeşil, 6. Zümrüt, 15. Çiçek, Aydın, 8. Arı, Şirin, Yunuseli, 7. Zambak, 3. Hızır, 11. Karanfil, 2. Çağlar, Ana, 11. Akın, 7. Dumlupınar, 2. Bakır, 2. Atlas, 4. Sağlık, 14. Yıldız, 5. Yalçın, 3. Yiğit, 3. Meriç, Yeşilova, 3. Aydınlık, 7. Hakan, 11. Gümüş, Oya, 9. Menekşe, 3. Atan, 2. Tunca, 7. Özen, 10. İpek
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi – Mehmet Akif
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
- Konum: 391., 6. Yeni, 11. Dilek, 2. Sazlı, 8. Deniz, 3. Yaylı, 4. Martı, 5. Hamam, 2. Tezgenler, 12. Yılmaz, 22. Aydın, Tekkeler, 590., 1. Piliç, 14. Çiğdem
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi – Adalet
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
- Konum: 1. Tunç, Üç Ahmetler Çıkmazı, 1. Filibe, 1. Ada, 1. Cihan, 12. Başak, 1. Güney, Aydın, 1. Asmalı, 1. Şirin, Yanbol, 1. Özen, Meydan Durağı, 1. Huzur, Keser, Lise, 1. Adalet
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi – Demirtaş Dumlupınar
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: 2. Sanayi, 49., 55., 57., 51., 56., Ayazma
- Sebep: OG tesis çalışması
21 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir – Eğerce
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce
- Sebep: OG hat bakım
21 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım – Şirinevler
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 10:00 - 17:00 – Süre: 7 saat
- Konum: Ekin, 20/1., B77., 23., Kanuni Süleyman Birinci, 81., 5. Afacan, 94., Pirireis, 5. Altın, Burkay, 20/6., 95., 25/6., Dağgülü, 20/10, B11., 25/7., 25., 92., Ertuğrulgazi., 78., 90., 82., 25/8., 25/9, 79., 8. Yiğit, 83., 2. Akala, 3. Oğuz, 28., B23., A21., 80., 9. Kısa, 85., 24., 3. İnkılap, 91., 20/8, 20/12, 88., 89., 3. Şanlı, 21/2., 93., 4. Akide, 20/9, 87., 20/5, 21/1, 97., 20/7., Göktürkler, 84., 86., 20/2., 1. Şeker, 22., 96., 2. Çağrı, A20., 74., 20/11.
- Sebep: OG müşterisi talebi
Yıldırım – Vakıf
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 10:00 - 17:00 – Süre: 7 saat
- Konum: Vakıf
- Sebep: OG müşterisi talebi
Yıldırım – Eğitim
- Tarih: 21.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
- Konum: 4. Yiğit, Ecdat, Eker, 1. Erikli, 2. Günay, 1. Vişne, 2. Kirazlı, Teyyareci Mehmet Ali
- Sebep: AG tesis çalışması
21 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.