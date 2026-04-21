UEDAŞ'tan kesinti uyarısı: 8 ilçe saatlerce elektriksiz

Bursa'da bugün 8 ilçede 21 ayrı noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'ı etkilerken, Gemlik ve Orhangazi'de kesintiler 2 saatla sınırlı kalacak. Trafo değişimi, hat bakımı ve ağaç kesim çalışmaları kesintilerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

21 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 8 ilçesinde 21 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

21 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik – Haydariye

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 11:00 – Süre: 2 saat
  • Konum: 2 Nolu Haydariye, 21 Nolu Haydariye, 1 Nolu Haydariye, 18 Nolu Haydariye, 16 Nolu Haydariye, 15 Nolu Haydariye, 17 Nolu Haydariye, 12 Nolu Haydariye, 13 Nolu Haydariye
  • Sebep: Abone bağlama

21 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya – Halitpaşa

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 10:00 - 12:00 – Süre: 2 saat
  • Konum: Safir, 119, Yeni, Yumurtatepe, İpek, 2. Filiz
  • Sebep: Kesici değişimi

21 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa – Adaköy

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:30 - 17:30 – Süre: 8 saat
  • Konum: Adaköy
  • Sebep: AG hat bakımı

21 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer – Yolçatı

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 10:00 - 11:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: 1170.
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer – Üçevler

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 01:00 - 02:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: 84.(220), 70., 76.(220), 69.(220), 82.(220), Cansel, Ünalp, 68.(220), Güvenay, 75.(220), 78.(220), 81.(220), 56.(220), Erenler, 80.(220), 67.(220), 79.(220), 77.(220), Ulupınar, Şahin, Acem(380), Yaylalı, 620., 186. İsimsiz, Taşlıpare
  • Sebep: OG borç kesme

Nilüfer – Alaaddinbey

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 01:00 - 02:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: 618., 637., 629., Pazar(380), 636., 639., Ayfatma, 647., 648., 633., 70., Çiftlik(380), 619., 615., 628., 634., 614., 646., 622., 624., 631., 626., Acem(380), 613., 627., 632., 640., 616., 638., 641., 630., 635.
  • Sebep: OG borç kesme

Nilüfer – Fethiye

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Filiz(240), Fedakar, Sanayi, 2. Ferah, Yaşam(240), Çavdar(240), Bilen, 2. Barutluk, Ferik, Düz(240), Felek, Anadolu(240), Gonca, Cam(240), Ay(240), Eskicumalı, Kale(240), Papatya(240), 1. Barutluk, Fikir
  • Sebep: Trafo değişimi

Nilüfer – Esentepe

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 12:00 – Süre: 3 saat
  • Konum: İyigün, Emeç, İtimat, İlhan, İklim
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer – İnegazi

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: 7.(450), 8.(450), 1.(450), 6.(450), 3.(450), 5.(450), 2.(450)
  • Sebep: Ağaç kesim

Nilüfer – İhsaniye

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 12:00 - 17:00 – Süre: 5 saat
  • Konum: Çilek, 2. Er, İzmir Yolu, Can(110), Barbaros(110)
  • Sebep: Trafo bakım

21 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi – Narlıca

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 10:00 - 12:00 – Süre: 2 saat
  • Konum: Narlıca Atatürk, Narlıca Cumhuriyet, Narlıca Yeşil
  • Sebep: Abone bağlama

Orhangazi – Arapzade

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 13:00 - 15:30 – Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Çukur 2 Nolu, Hamzalı Yolu 1 Nolu Aralık
  • Sebep: Abone bağlama

Orhangazi – Dutluca

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 08:30 - 10:00 – Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Dutluca
  • Sebep: Abone bağlama

21 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi – İstiklal

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
  • Konum: 8. Arda, Beyazıt, 14. Ay, 20. Gül, 1. Narin, 1. Cumhur, 4. Mehtap, 8. Lale, 4. Engin, 13. Altın, 3. Büyük, 4. Ender, 1. Cem, Atilla, 4. İnan, 1. Platin, 2. Uludağ, 7. Yeşil, 6. Zümrüt, 15. Çiçek, Aydın, 8. Arı, Şirin, Yunuseli, 7. Zambak, 3. Hızır, 11. Karanfil, 2. Çağlar, Ana, 11. Akın, 7. Dumlupınar, 2. Bakır, 2. Atlas, 4. Sağlık, 14. Yıldız, 5. Yalçın, 3. Yiğit, 3. Meriç, Yeşilova, 3. Aydınlık, 7. Hakan, 11. Gümüş, Oya, 9. Menekşe, 3. Atan, 2. Tunca, 7. Özen, 10. İpek
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Osmangazi – Mehmet Akif

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
  • Konum: 391., 6. Yeni, 11. Dilek, 2. Sazlı, 8. Deniz, 3. Yaylı, 4. Martı, 5. Hamam, 2. Tezgenler, 12. Yılmaz, 22. Aydın, Tekkeler, 590., 1. Piliç, 14. Çiğdem
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Osmangazi – Adalet

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 14:00 – Süre: 5 saat
  • Konum: 1. Tunç, Üç Ahmetler Çıkmazı, 1. Filibe, 1. Ada, 1. Cihan, 12. Başak, 1. Güney, Aydın, 1. Asmalı, 1. Şirin, Yanbol, 1. Özen, Meydan Durağı, 1. Huzur, Keser, Lise, 1. Adalet
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Osmangazi – Demirtaş Dumlupınar

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: 2. Sanayi, 49., 55., 57., 51., 56., Ayazma
  • Sebep: OG tesis çalışması

21 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir – Eğerce

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Eğerce
  • Sebep: OG hat bakım

21 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım – Şirinevler

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 10:00 - 17:00 – Süre: 7 saat
  • Konum: Ekin, 20/1., B77., 23., Kanuni Süleyman Birinci, 81., 5. Afacan, 94., Pirireis, 5. Altın, Burkay, 20/6., 95., 25/6., Dağgülü, 20/10, B11., 25/7., 25., 92., Ertuğrulgazi., 78., 90., 82., 25/8., 25/9, 79., 8. Yiğit, 83., 2. Akala, 3. Oğuz, 28., B23., A21., 80., 9. Kısa, 85., 24., 3. İnkılap, 91., 20/8, 20/12, 88., 89., 3. Şanlı, 21/2., 93., 4. Akide, 20/9, 87., 20/5, 21/1, 97., 20/7., Göktürkler, 84., 86., 20/2., 1. Şeker, 22., 96., 2. Çağrı, A20., 74., 20/11.
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Yıldırım – Vakıf

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 10:00 - 17:00 – Süre: 7 saat
  • Konum: Vakıf
  • Sebep: OG müşterisi talebi

Yıldırım – Eğitim

  • Tarih: 21.04.2026 (Salı)
  • Saat: 09:00 - 17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: 4. Yiğit, Ecdat, Eker, 1. Erikli, 2. Günay, 1. Vişne, 2. Kirazlı, Teyyareci Mehmet Ali
  • Sebep: AG tesis çalışması

21 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

21 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

