UEDAŞ'tan kesinti uyarısı: 8 ilçe saatlerce elektriksiz

Bursa'da bugün 8 ilçede 21 ayrı noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. En uzun kesintiler 8 saat süreyle Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım'ı etkilerken, Gemlik ve Orhangazi'de kesintiler 2 saatla sınırlı kalacak. Trafo değişimi, hat bakımı ve ağaç kesim çalışmaları kesintilerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.