ASKİ duyurdu: Kesinti 9 saati bulacak

Ankara'da bugün Ayaş, Beypazarı, Çankaya ve Polatlı olmak üzere 4 ilçede arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti, depo manevra odası değişimi nedeniyle Ayaş'ın Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi'nde 9 saat sürecek. Çankaya'nın İlker Mahallesi'nde 6 saat 20 dakika, Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi'nde ise 5 saat su gelmeyecek.